Lago Puelo Fortalece el Turismo Deportivo on exitosa segunda edición de Eco Puelo



Durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, Lago Puelo fue escenario de una nueva edición de Eco Puelco Rally Marathon, una competencia que reunió a ciclistas de distintos puntos de la Patagonia y generó movimiento turístico y comercial en la localidad.

La segunda edición de Eco Puelco Rally Marathon volvió a posicionar a Lago Puelo como un destino para el turismo deportivo, con dos jornadas que combinaron ciclismo, naturaleza, participación familiar y competencia.

El evento convocó a deportistas, equipos y familias provenientes de distintas localidades patagónicas, contribuyendo a la actividad turística y generando oportunidades para los sectores gastronómico, comercial y de alojamiento.

EL MUNICIPIO PRESENTE EN LA LARGADA

El viceintendente Pablo Lapitzondo, junto a la directora de Turismo Municipal, Aylén Cocha, y el director de Deportes, Sergio Sumiza, acompañaron la largada de la competencia, compartiendo el encuentro con corredores y organizadores.

Desde la Municipalidad de Lago Puelo se destacó la importancia de continuar promoviendo y acompañando este tipo de acontecimientos, que permiten mostrar nuestros atractivos naturales y fortalecer el desarrollo del turismo deportivo en la Comarca Andina.

DOS JORNADAS DE DEPORTE Y PARTICIPACIÓNEl sábado 24 de octubre se desarrollaron el Encuentro Infantil y el Cicloturismo, actividades que reunieron a 70 participantes y promovieron el deporte, la integración familiar y el disfrute de los paisajes de Lago Puelo.

El domingo 25 se disputaron las categorías competitivas y promocionales, con 160 corredores inscriptos.

Participaron ciclistas de Bariloche, Esquel, Neuquén, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y la costa patagónica, además de representantes de Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo, El Maitén y Cholila.

– LOS GANADORES DE ECO PUELCO 2026

Categoría Competitiva – 60 kilómetros

General Caballeros: Marcos León, de Bariloche, representante del Team JG.

General Damas: Lorena Fernández, de Bariloche.

Categoría Promocional – 40 kilómetros

General Caballeros: Alejandro Medina, de El Bolsón.

General Damas: Julieta Vernengo, de Esquel.

La Municipalidad de Lago Puelo felicita a los ganadores y a todos los participantes que formaron parte de esta segunda edición.

EL TURISMO DEPORTIVO COMO MOTOR DEL DESARROLLO LOCAL

Más allá de la competencia, Eco Puelco representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica de Lago Puelo.

La llegada de corredores, equipos técnicos, familiares y acompañantes favorece el consumo en comercios, alojamientos, establecimientos gastronómicos y otros servicios turísticos.

Desde la gestión municipal se considera al turismo deportivo una herramienta estratégica para diversificar la oferta turística, promover la llegada de visitantes durante todo el año y generar nuevas oportunidades para los emprendedores y prestadores locales.

En este sentido, el intendente Iván Fernández hizo llegar sus felicitaciones a los organizadores de Eco Puelco, reconociendo el esfuerzo y compromiso necesarios para llevar adelante una competencia de estas características.

Asimismo, desde el Ejecutivo Municipal se destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y las organizaciones deportivas para seguir desarrollando acontecimientos que beneficien a toda la comunidad.

UN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO CONJUNTO

La Municipalidad de Lago Puelo extiende sus felicitaciones a la organización de Eco Puelco Rally Marathon por esta segunda edición, así como su agradecimiento a los sponsors, comercios, instituciones, organismos de seguridad, colaboradores y voluntarios que contribuyeron al desarrollo de ambas jornadas.También agradece a cada corredor, equipo y familia que eligió nuestra localidad para disfrutar de este encuentro deportivo.

Lago Puelo continúa fortaleciendo su perfil como destino de turismo deportivo, poniendo en valor sus paisajes, su comunidad