Lago Puelo fortalece acompañamiento a emprendedores y la capacitacion laboral



El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, acompañó la firma de tres convenios con la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, destinados a fortalecer emprendimientos locales, promover el empleo independiente y ampliar las oportunidades de capacitación laboral.

En el marco del Programa Provincial Chubut Emprende, se suscribieron dos Convenios de Ejecución y Financiamiento para los emprendimientos “Carpintería Artística Artesano”, de Rubén Santiago Manfredini, y “La Colmena”, de Natacha Díaz. Los aportes permitirán incorporar equipamiento, herramientas, bienes e insumos para fortalecer sus actividades productivas.

Asimismo, se firmó un convenio con la Cooperativa El Cordillerano para desarrollar la capacitación “Perfeccionamiento en Carpintería Aplicada”, orientada a fortalecer conocimientos y capacidades vinculadas al oficio.

La actividad contó con la presencia de Sandro Horacio Holmes, director de Promoción y Recuperación del Empleo; Martín Emmanuel Piva, delegado Regional en Esquel (Zona Oeste); y Sebastián Toledo, a/c de Defensa al Consumidor, en representación de la Secretaría de Trabajo provincial.

Desde la Dirección de Producción de la Municipalidad de Lago Puelo, a cargo de Janina Martínez, se brindó acompañamiento y asistencia a los emprendedores y a la organización beneficiaria durante la presentación y gestión de los proyectos.

La directora de Producción destacó el acompañamiento del intendente Iván Fernández y agradeció especialmente al secretario de Trabajo de la Provincia del Chubut, Nicolás Zárate, por el respaldo a las gestiones impulsadas desde Lago Puelo.

Estas iniciativas fortalecen la articulación entre Municipio y Provincia, acompañando a quienes producen, promoviendo la capacitación y generando nuevas oportunidades para el desarrollo productivo local.