Lago Puelo: Exitosa convocatoria al 2do Encuentro de Escuela Tecnicas de Region 1

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Lago Puelo, Lic. Natalia Ravarotto, recorrió durante la mañana de este viernes el 2° Encuentro de Educación Técnica de la Región 1, que se desarrolla en el Gimnasio Municipal con gran convocatoria.

Durante la visita, Ravarotto pudo dialogar con los jóvenes y conocer sus proyectos, producciones y experiencias educativas, además de interiorizarse sobre las distintas propuestas de formación que ofrecen las instituciones participantes.

También mantuvo un encuentro con Mauro Corvalán, director de Formación Profesional del Ministerio de Educación del Chubut, y Maximiliano Sepúlveda Luquet, director de la E.S.E.T.P. N.º 717 de Cerro Radal, con quienes intercambió perspectivas sobre la importancia de estos espacios para fortalecer los vínculos entre las escuelas, compartir conocimientos y acercar a los jóvenes nuevas oportunidades de formación y desarrollo laboral.

La jornada reúne una amplia variedad de propuestas: trabajos en madera y hierro, carpintería, producción vegetal, viveros, plantas nativas, apicultura y diferentes oficios vinculados con la formación profesional, entre otras experiencias que reflejan el talento, la creatividad y el aprendizaje de estudiantes y docentes.

El encuentro, declarado de Interés Municipal, Educativo, Social y Comunitario, pone en valor el trabajo de las instituciones educativas y fortalece el vínculo entre la educación, la comunidad y el desarrollo regional.

Desde la Municipalidad de Lago Puelo se acompaña esta iniciativa que promueve el intercambio de experiencias, visibiliza el potencial de la educación técnica y genera nuevas oportunidades para las juventudes de la región.