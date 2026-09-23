Lago Puelo establece el primer sábado de octubre como “Día Municipal Sin Alcohol”



La iniciativa busca promover la prevención del consumo problemático de alcohol, la seguridad vial y el cuidado de la salud, en memoria de María Laura Romano.

El Municipio de Lago Puelo estableció, mediante la Ordenanza Municipal N.º 148/25, el primer sábado del mes de octubre de cada año como “Día Municipal Sin Alcohol”, en memoria de María Laura Romano y como parte de las políticas de prevención del consumo abusivo de bebidas alcohólicas.

La normativa establece que durante esta jornada se tomarán los recaudos necesarios para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todo el ejido de Lago Puelo. Asimismo, los comercios que no adhieran a lo establecido serán sancionados con una multa de 1.000 UF.

La ordenanza contempla además la promoción de actividades educativas, comunitarias y comunicacionales vinculadas con la prevención del consumo problemático de alcohol, la seguridad vial y el cuidado de la salud.

En este marco, se prevé también la articulación con organismos provinciales y nacionales y organizaciones civiles relacionadas con estas temáticas, así como la participación de instituciones educativas, el hospital rural, organizaciones sociales, culturales y deportivas, comercios locales y medios de comunicación.

La iniciativa surge a partir de una solicitud realizada por familiares de María Laura Romano y busca convertir una fecha significativa en una oportunidad para fortalecer la concientización, la prevención y la responsabilidad comunitaria.

Además, la normativa dispone que los fondos recaudados por las sanciones sean destinados a actividades educativas, comunitarias y comunicacionales orientadas a la prevención del consumo problemático de alcohol, la seguridad vial y el cuidado de la salud.

La Ordenanza Municipal N.º 148/25 fue sancionada por el Concejo Deliberante de Lago Puelo el 13 de noviembre de 2025.

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Esto lo hacemos entre todos.