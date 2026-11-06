Lago Puelo: El SAVD participó en jornadas sobre juicio por jurados y violencia de género

Durante los días 29 y 30 de octubre en la localidad de Puerto Madryn se llevaron adelante las jornadas de Investigación con perspectiva de Juicio por Jurados . El Procurador General Adjunto en lo Penal y Contravencional Dr. Matías Froment actuó como moderador de los paneles de expositores. En la ocasión, la Dra. María Paula Bestene (procuradora de fiscalía en la Agencia de Abuso Sexual y Violencia de Género de Esquel) y el Dr. Leonardo Vanega (médico forense del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Puerto Madryn) expusieron sobre el protocolo de abuso sexual agudo en la jurisdicción de Esquel. Por otra parte, la Licenciada María Clara Goyenechea (Coordinadora del Servicio de Asistencia a la Víctima de Lago Puelo) junto a la Dra. Vanesa Soledad Luca (referente del Servicio de Asistencia a la Víctima de Comodoro Rivadavia) disertaron respecto de «El camino hacia el juicio. Acompañamiento de víctimas y testigos de violencia de género en el proceso penal y su participación en el juicio por jurados».

En este marco, la presentación de las profesionales buscó visibilizar el recorrido que atraviesan las víctimas desde el inicio de la denuncia hasta la preparación del juicio. En ese camino, el SAVD trabaja de manera articulada con la Fiscalía y el sistema de protección para brindar acompañamiento y contribuir a que puedan afrontar las distintas etapas del proceso. Asimismo, destacaron que para comprender esas experiencias es fundamental incorporar una perspectiva de género que permita reconocer las barreras y los condicionamientos que atraviesan la vida de las víctimas en distintos ámbitos, también mientras transitan el proceso penal. En ese orden, afirmaron la importancia de considerar ese contexto a los fines de ayudar a construir respuestas institucionales acordes con sus necesidades.

Por otra parte, explicaron que el acompañamiento institucional no garantiza un resultado judicial, ni elimina todas las dificultades que atraviesa una víctima. Su propósito es contribuir a que pueda ejercer sus derechos, participar del proceso con información y dignidad, y encontrar respuestas a las necesidades que surjan a lo largo del camino. Desde el SAVD, acompañar significa escuchar, orientar, contener, identificar barreras y articular con la Fiscalía y los organismos competentes. Desde cada institución, implica asumir las responsabilidades que le corresponden y evitar que la persona deba resolver por sí sola la fragmentación de las respuestas.

En otro orden, indicaron que el desafío institucional es que llegar al juicio no dependa exclusivamente de la fortaleza individual de quien denuncia, sino también de las condiciones de protección, asistencia y acompañamiento que las instituciones sean capaces de construir, mediante un abordaje integral que procure que el recorrido sea lo menos crítico posible para las víctimas. Para concluir, expresaron que: “Acompañar no es esperar a la víctima en la puerta del juicio; es caminar con ella desde mucho antes”.

“El día después del veredicto”

En tanto, el viernes 30 de octubre, la fiscal de Esquel María Bottini, habló en un panel sobre “Cesura y recursos”. En la ocasión, proyectó un programa en el que abordó las diferentes problemáticas que atraviesan las víctimas luego de conocer un veredicto judicial. En este marco, puntualizó diversos temas: El contexto: Un ecosistema de Vulnerabilidad Extrema. Post-Veredicto: La perpetuación de la violencia de género. La Defensa Técnica: El quiebre de los límites éticos. La Cámara Penal: Límites Éticos y Revictimización. A ello agregó otros puntos relacionados con la retractación y la perspectiva de género