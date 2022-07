Lago Puelo: El Concejo rechazó declaración de emergencia climática

El Concejo de Lago Puelo de Lago Puelo, con cuatro votos positivos y tres negativos, rechazó este viernes en sesión extraordinaria proyecto de declaración de la emergencia climática impulsado por el Poder Ejecutivo Municipal.

Acompañaron la iniciativa que finalmente resulto rechazada, los ediles Norma Zurita, Teodoro Dammer, Rocio Zucarrelli y Andrea Lozada ; en tanto los votos negativos fueron de Ángel Gangemi, Luciano Gambino y Cristina Jara.

Votos negativos

A su turno Gambino(Chubut al Frente) fundamento su postura, por considerar que el gobierno municipal en cada una de las emergencias declaradas no ha ejecutado dicha herramienta de forma adecuada.

El concejal Gangemi oficialista por su parte entiende que “es innecesaria. El municipio ya dispone de las facultades para ejecutar de manera rápida los fondos que la provincia provea para atenuar el impacto de la tormenta sufrida. No hay nada que impida el uso de esos fondos, tanto por la normativa vigente cuanto por anteriores emergencias energética sanitaria…que en su momento hemos impulsado para facilitar las gestiones. Quiero ser claro en esto para dar tranquilidad al pueblo de Lago Puelo: esta no aprobación no afectará el auxilio a quienes necesiten la ayuda por efectos de la tormenta, ya sea para la provisión de alimentos, agua, combustible y cualquier tipo de situaciones que se vayan presentando”, dijo el edil .

Asimismo, comprometió su apoyo a autorizar gastos extraordinarios en el caso que se consigan mayores fondos, sean de origen provincial o nacional. “Así lo hemos hecho y así lo haremos, siempre en el marco de lo establecido en la normativa vigente. Obviamente vamos a acompañar todo lo que favorezca efectivamente a nuestra comunidad”. En ese marco, adelantó que en la próxima sesión se presentará a la aprobación del cuerpo la nómina de profesionales para integrar el Tribunal de Cuentas Municipal, tal como prevé la Carta Orgánica. Esperamos que el ejecutivo convoque de inmediato a los nominados, a efectos de integrar ese organismo. Es fundamental para tener la plena tranquilidad sobre la transparencia en el uso de los recursos, lo cual ayudará al mejor funcionamiento del municipio”.

La radical – del bloque Juntos por el Cambio, Cristina Jara al sostener su voto negativo, sostuvo que “ el gobierno no puede gobernar en estado de emergencia permanente”, considerando en ese sentido que “ lo que hay es ausencia y responsabilidad de los estados municipal, provincial y nacional….”, para más adelante aseverar que lo que hay es” emergencia en previsibilidad “.

Votos Positivos

Las dos ediles de la oposición(Crecer) , Rocío Zuccarelli y Andrea Lozada votaron en forma positiva.

Zucarelli, si bien coincidió con los consideraciones de Gambino al preguntarse ¿ que ha hecho el ejecutivo para resolver las emergencias anteriores? , se encargó de hacer hincapié en la importancia de que el proyecto establece que en 30 días se deberá cumplir con la rendición de cuentas de fondos.

Lozada acompañó pensando en el bienestar de los vecinos que no la están pasando para nada bien.

Dammer(PJ) , por su parte sostuvo “ Considero importante acompañar la emergencia, para que la plata llegue a destino adonde se necesita”.

Finalmente la oficialista Norma Zurita , al dar su voto positivo, en respuesta a las consideraciones de la concejal radical, subrayó que “ En este tipo de situaciones de emergencia climática aparece lo que no se ha hecho por años, por lo tanto las consecuencias no son de una sola gestión…” “Cuando la naturaleza quiere hablar, habla generando algunas dificultades, en este pueblo nadie toma conciencia todavía, tenemos es que la gente a las orillas del rio y ahora el hielo va a provocar otra situación. Hay cosas que son difíciles de reparar si no se hacen en común y con una comunidad en sí mismo, y no con lo que quiere uno u otro sector, hay que repensar entre todos…”