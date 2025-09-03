Lago Puelo: Detienen un hombre por agredir a su madre

La madrugada de este martes, personal policial de Lago Puelo, acudió al llamado de una madre que estaba pasando por una situación de agresión en su domicilio por parte de su propio hijo(A.F.) de 31 años, aparentemente ajo los efectos del alcohol o estupefacientes. El hombre fue reducido y traslado al hospital local en donde quedo internado por su alto grado de intoxicación, quedando allí con custodia policial, hasta tanto se evalúa su situación de salud y judicial.

El agresor además de insultar a su madre, rompió los vidrios de la vivienda e intentaba ingresar por la fuerza.