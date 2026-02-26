Lago Puelo: Detienen a un hombre oriundo de Neuquén acusado de robo

NO TE PIERDAS:
Tras un hecho delictivo ocurrido en la localidad rionegrina de El Bolsón, uniformados de comisaria Lago Puelo en forma conjunta con personal del centro de monitoreo y con colaboracion de policia de unidad 12 de El Bolsón detuvieron a un sujeto sospechado de ser autor del citado ilicito.

El hombre resulto ser oriundo de la provincia de Neuquen, y fue detenido a bordo de una pick up  con el 90 % del botin del robo perpetuado el pasado martes alrededor de las 14 Horas. El sujeto cuenta con fronduoso prontuario por delitos contra la propiedad.

El rodado quedo secuestrado y el hombre detenido  end ependencia policial de la Comarca,  bajo intervencion judicial a cargo del fiscal General Dr. Carlos Diaz Mayer, esperando orden de extradicion a la Pcia de Rio Negro.

El operativo se llevo  a cabo con exito en el marco del operativo preventivo comarcal denominado Varano Seguro.

 

