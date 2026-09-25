Lago Puelo: Condenan a u hombre por haber abusado de du hija

La Fiscalía alcanzó un acuerdo de juicio abreviado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el padre de la víctima. El imputado reconoció su responsabilidad y renunció a los plazos procesales para comenzar inmediatamente a cumplir la pena de diez años de prisión.

El fiscal Carlos Díaz Mayer presentó el acuerdo en una audiencia, el que posteriormente fue homologado por el juez y dictó sentencia condenatoria contra el imputado cuyos datos personales no pueden hacerse públicos por la protección a la identidad de la víctima.

El abuso a niñas y niños

El abuso sexual contra la niñez y la adolescencia es un problema de salud pública y una violación sistemática de los derechos humanos que, según estadísticas, afecta a una de cada tres personas en el mundo. Contrario a la creencia popular, la gran mayoría de los casos son perpetrados por personas conocidas y de confianza para la familia, lo que dificulta su detección inicial.

La prevención se fundamenta en la autonomía corporal y la educación sexual temprana, empoderando a las niñas y niños para que reconozcan situaciones de riesgo y utilicen canales de comunicación abiertos con adultos de confianza. El impacto de este trauma es profundo y duradero. Afecta la salud física y mental hasta la edad adulta, pero puede ser superado con el tratamiento y seguimiento profesional adecuado.

¿Qué es?

El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes se define como cualquier actividad sexual entre un adulto y un niño/a, o entre menores donde exista una asimetría de poder, responsabilidad o desarrollo.

Desmitificación de creencias comunes

Para abordar el problema con eficacia, es necesario romper con mitos que perpetúan la impunidad:

Mito: El abusador es generalmente un extraño.

Realidad: El 85% a 91% de los casos son perpetrados por familiares o personas conocidas (entrenadores, maestros, amigos).

Mito: Siempre hay señales físicas (sangre, moretones).

Realidad: Un alto porcentaje de víctimas no presenta lesiones físicas evidentes.

Mito: Los niños inventan estas historias.

Realidad: Los niños carecen de elementos cognitivos para inventar tales hechos; lo primero es creerles.

Mito: El abusador es un «enfermo mental».

Realidad: La mayoría son adultos funcionales que parecen estar en buen estado de salud

Estrategias de Prevención y Seguridad Corporal

La prevención es la herramienta más efectiva y debe iniciarse desde la primera infancia (antes de los 3 años).

El Concepto de Autonomía Corporal: Implica enseñar que cada persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Los niños con un fuerte sentido de autonomía tienen menos probabilidades de ser víctimas y son más propensos a denunciar.

Nombres Correctos: Usar términos anatómicos reales para las partes del cuerpo. Evitar apodos comunica que los genitales no son vergonzosos y facilita la comunicación clara.

Derecho al «No»: Validar que el niño pueda rechazar afecto físico (abrazos, besos), incluso con familiares. Ofrecer alternativas como chocar los cinco o saludar con la mano.

Secretos vs. Sorpresas: Enseñar que las sorpresas son temporales y felices (una fiesta), mientras que los secretos que generan incomodidad o miedo nunca deben guardarse.

Adultos Seguros: Ayudar al niño a identificar al menos 3 adultos de confianza a quienes acudir si el cuidador principal no está disponible o es el origen del malestar.

El Entorno Digital y el Grooming

El entorno virtual ha generado nuevas formas de abuso que requieren supervisión activa.

El grooming es un delito donde un adulto establece contacto con un niño, niña o adolescente mediante redes sociales, juegos en línea o plataformas digitales con fines sexuales. Incluye la solicitud de imágenes íntimas o manipulación emocional.

Pautas de Seguridad en Línea

Configurar cuentas como privadas.

No compartir datos personales (teléfono, dirección, escuela) con desconocidos.

Entender que un contacto en línea que no se conoce en la vida real es un extraño.

Evidencia Digital: Ante un caso de grooming, no se deben borrar los mensajes ni las imágenes, ya que constituyen la prueba legal para la denuncia.

Qué hacer ante la sospecha de un abuso

La respuesta de los adultos ante una develación es determinante para el proceso de recuperación de la víctima.

¿Cómo Escuchar?

Creer incondicionalmente: Afirmar que el niño o niña está seguro y que se le cree.

Escucha espontánea: Permitir que hable sin interrupciones. No presionar para obtener detalles innecesarios.

No juzgar ni culpabilizar: Asegurarle que no tiene la responsabilidad de lo ocurrido.

¿Qué Evitar?

Cuestionar la veracidad del relato o moralizar.

Prometer que «será un secreto» (ya que debe informarse a los organismos encargados de la investigación).

Confrontar directamente al presunto agresor por cuenta propia, lo cual puede poner en riesgo la seguridad y la investigación.