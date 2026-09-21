Lago Puelo: Condena por abuso sexual: escuchar y proteger a la infancia

La Fiscalía llevó a juicio y logró convencer al tribunal de la responsabilidad de un hombre por abuso sexual simple, en un caso que pone de manifiesto la importancia de creer a los niños y niñas el valor de la denuncia oportuna y la necesidad de un acompañamiento profesional integral para las víctimas.

El equipo fiscal, integrado por el fiscal Carlos Díaz Mayer, la procuradora de fiscalía Eugenia Castro y el psicólogo Fernando Rojo, llevó adelante la acusación en juicio que derivó en la declaración de responsabilidad penal del acusado. Durante todo el proceso, la víctima y su entorno contaron con la contención y asistencia profesional del equipo de profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

El veredicto resalta que la escucha atenta a las infancias es el pilar fundamental para detectar y sancionar el abuso sexual. El análisis de la prueba demandó la aplicación de estándares sobre la valoración del testimonio infantil, distintos de los aplicables a un relato adulto. Las pequeñas imprecisiones cronológicas o de detalle son habituales en el desarrollo evolutivo y no restan credibilidad a la vivencia relatada.

El fallo dejó al descubierto el intento de la defensa de presentar el hecho como un «contacto accidental».

El secreto

En las distintas situaciones de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, suele darse, entre otros, un factor común: el adulto que abusa quiere que la víctima guarde el “secreto”. Las guías de prevención establecen como pauta para madres y padres, que enseñen a sus hijos a que, sin importar lo que le digan, los secretos sobre su cuerpo no están bien y que siempre debe contarles si alguien trata de obligarlo a guardar un secreto sobre su cuerpo.

Prevención, contención y la importancia de denunciar

Son numerosas las sentencias que ponen en evidencia la necesidad de situar a la prevención y a la protección infantil en el centro de la escena social y comunitaria: