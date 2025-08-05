Lago Puelo: Comenzó el juicio contra un gasista y su ayudante por la intoxicación con monóxido de carbono de estudiantes y docentes en una escuela de la localidad Buenos Aires Chico

La Fiscalía presentó el alegato inicial en el marco de las audiencias de debate programadas por la causa penal contra un gasista matriculado y su ayudante, acusados por los delitos de lesiones leves culposas y encubrimiento. Los hechos investigados ocurrieron entre el 22 y 23 de junio de 2022, en el edificio educativo, donde funcionan la escuela de nivel primario n°93 y la escuela de nivel secundario n°7119, ubicadas en la localidad “Buenos Aires Chico” del Departamento Cushamen. En esa ocasión, 74 alumnos y 3 docentes sufrieron intoxicación por monóxido de carbono.

En las audiencias de debate, la Fiscalía está representada por la Fiscal Débora Barrionuevo y la Funcionaria Eugenia Castro. El juicio es presidido por el Juez Martín O´Connor. En tanto, los acusados, reciben la asistencia del abogado particular Hugo Cancino.

Barrionuevo, inició su alegato destacando que durante el desarrollo de la etapa de producción de la prueba, la Fiscalía, logrará demostrar que los acusados Juan Cottet (gasista matriculado) y su ayudante Carlos Jordi; sin previa declaración, inspección, ni autorización de la empresa distribuidora de gas “Camuzzi Gas del Sur”, instalaron un aparato de calefacción en una pared externa del recinto educativo. A ello, agregó que el calefactor fue colocado sin las ventilaciones necesarias para el aporte de aire para la combustión.

En otro orden de exposición, la investigadora, indicó que la evacuación de gases del artefacto, no estaba instalada de acuerdo a la normativa vigente, y esto provocó la intoxicación de las 77 víctimas.

Encubrimiento

Por otra parte, postuló que durante la noche del 22 de junio, los imputados, ingresaron al edificio escolar con la intención de alterar y hacer desparecer rastros y pruebas del delito. Para ello, realizaron modificaciones en el estado de la conexión del aparato de calefacción central, instalaron rejillas de ventilación en la puerta del recinto, removieron el quemador y el motor forzador de la caldera, entre otras maniobras.

Finalmente, hoy se escucharán las declaraciones de los acusados, y se presentarán las convenciones probatorias. Así las cosas, mañana, la fiscalía y el abogado defensor, presentaran los alegatos de clausura del debate.