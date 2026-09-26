Lago Puelo: Avanza proyecto millonario para la nueva red de agua en Las Golondrinas



Durante estos días se están llevando adelante los primeros relevamientos y trabajos técnicos para avanzar en el proyecto de la nueva Red de Distribución de Agua del Paraje Las Golondrinas.

Se trata de una obra de especial importancia para el desarrollo de Lago Puelo, que logrará llevar el servicio a cientos de familias de este sector, permitiendo mejorar la red de distribución existente y proyectar un sistema preparado para las necesidades de la población actual y futura.

El proyecto contempla aproximadamente 1.500 hectáreas, desde el límite con Río Negro hasta el límite con el Municipio de El Hoyo de Epuyén, alcanzando sectores próximos a la Ruta 40.

La planificación contempla el abastecimiento para consumo residencial permanente y las potenciales demandas del sector turístico.

La inversión prevista en el proyecto es de 2.957 millones de pesos.

Después de tantos años de espera y de un reclamo histórico de los vecinos, avanzar significa también hacer el trabajo que muchas veces no se ve: relevar, estudiar, proyectar y planificar para que una obra de esta magnitud pueda hacerse realidad y brindar una solución concreta.

En el marco de este avance, ingenieros y representantes enviados por la Provincia estuvieron junto a personal municipal en el sector realizando relevamientos técnicos, como parte de los trabajos necesarios para avanzar en el proyecto.

El actual gobierno municipal de Iván Fernández, continúa demostrando con hechos concretos cómo se pueden llevar soluciones a la comunidad, con gestión y trabajo en conjunto, pese al difícil contexto económico del país.