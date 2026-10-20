Lago Puelo avanza hacia la finalizacion definitiva del centro de convenciones

El intendente Iván Fernández, junto al viceintendente Pablo Lapizondo, recorrió las instalaciones del Centro de Convenciones para supervisar el avance de los trabajos que permitirán finalizar una obra emblemática para Lago Puelo y toda la Comarca Andina del paralelo 42º.

Luego de la firma de un convenio entre el intendente municipal, Iván Fernández, y el Gobierno de la Provincia del Chubut, que permitirá concretar la finalización total del Centro de Convenciones de Lago Puelo, las autoridades municipales realizaron una recorrida por las instalaciones para constatar el estado de avance de las tareas.

Durante la jornada, Fernández y Lapizondo estuvieron acompañados por los responsables de los distintos trabajos que se ejecutan en el edificio, con quienes supervisaron las intervenciones y evaluaron los avances de esta última etapa, cuya finalización está prevista para fin de año.

Una obra que comenzó en 2011, luego se pausó y hoy se encamina a su finalización:

Cabe recordar que la construcción del Centro de Convenciones fue impulsada e iniciada durante la gestión de Iván Fernández en el año 2011. Sin embargo, durante otras administraciones municipales posteriores, el proyecto permaneció paralizado, postergando durante años dicha obra.

Tras ocho años fuera del Ejecutivo municipal, el regreso de Fernández a la intendencia puelense permitió retomar el proyecto, reactivar los trabajos y avanzar hacia su conclusión definitiva.

La reciente firma del convenio con el Gobierno Provincial garantiza la finalización integral de una infraestructura única en la región que cumplirá con un papel fundamental para ayudar a romper con la estacionalidad durante la temporada baja, además de ser la única infraestructura con características especiales y grandes dimensiones para espectáculos artísticos de alto nivel, conferencias, etc., impactando de manera positiva en el desarrollo cultural, turístico, económico, social e institucional de Lago Puelo.

El intendente municipal Iván Fernández destacó la importancia de recuperar y concluir obras que forman parte del patrimonio de la comunidad, reafirmando el compromiso de continuar trabajando para que el Centro de Convenciones pueda finalmente abrir sus puertas y convertirse en un espacio de encuentro, actividades, espectáculos y oportunidades para los vecinos de Lago Puelo.