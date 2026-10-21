Lago Puelo avanza en una estrategia integral para fortalecer y promocionar su oferta gastronómica

La Municipalidad mantuvo un encuentro con prestadores gastronómicos de la localidad para construir acciones conjuntas, potenciar el desarrollo turístico y dar mayor visibilidad a los emprendimientos locales.

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del área de Turismo, llevó adelante una reunión con prestadores gastronómicos de la localidad, con el objetivo de avanzar en una estrategia integral de promoción que permita fortalecer el sector, visibilizar su diversidad y consolidar a Lago Puelo como un destino turístico con una propuesta cada vez más amplia.

Del encuentro participaron los referentes de Turismo municipal, Sebastián Oliva y Aylén Cocha, junto a representantes del sector gastronómico, en una instancia de diálogo e intercambio destinada a generar nuevas oportunidades de trabajo conjunto entre el Estado municipal y los emprendedores locales.

Durante la reunión se comenzaron a delinear propuestas para impulsar una promoción que contemple a todos los rubros de la actividad: restaurantes, cafeterías, cervecerías, heladerías, pizzerías, rotiserías, food trucks y demás emprendimientos que forman parte de la identidad gastronómica de Lago Puelo.

La convocatoria fue abierta a todo el sector, con la intención de promover la participación, integrar las distintas propuestas y construir herramientas de difusión que permitan que tanto vecinos como turistas conozcan y disfruten de la oferta disponible durante todo el año.

En este sentido, la gestión municipal que encabeza el intendente Iván Fernández busca fortalecer el vínculo con los sectores productivos y comerciales, entendiendo que el turismo es una actividad estratégica para el desarrollo económico de Lago Puelo y que su crecimiento requiere del compromiso y la participación de todos los actores involucrados.

“Queremos un Lago Puelo que siga creciendo, generando oportunidades para nuestros emprendedores y fortaleciendo el trabajo de quienes apuestan todos los días por nuestra localidad. Para eso, es fundamental trabajar juntos, escuchar al sector privado y construir políticas que acompañen el desarrollo local”, es el mensaje que sintetiza la mirada de gestión del intendente Iván Fernández.

Desde el Municipio se continuará trabajando en la articulación con los prestadores turísticos y gastronómicos para avanzar en acciones de promoción conjunta, acompañar a los emprendimientos locales y fortalecer una oferta que es parte fundamental de la identidad, la economía y el atractivo turístico de Lago Puelo.