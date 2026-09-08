Lago Puelo articula acciones para promover el cuidado y la convivencia segura en la zona de bosque

La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Lago Puelo Natalia Ravarotto, mantuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Junta Vecinal del Paraje Las Golondrinas y personal de la Dirección de Bosques, con el objetivo de abordar diversas temáticas vinculadas a la convivencia y el cuidado de las áreas donde las viviendas se encuentran rodeadas de bosque o zonas de interfase.

Durante el encuentro se avanzó en la organización de una jornada de charlas y concientización destinada a vecinos y vecinas de Las Golondrinas y vecinos en general, haciendo especial hincapié en la importancia de conocer las características de vivir en zonas de interfase y adoptar prácticas que contribuyan a reducir riesgos y proteger el entorno, en la charla los vecinos podrán compartir su experiencia de vivir en zonas de bosque y recibirán recomendaciones de profesionales idóneos al tema.

La actividad se realizará el sábado 12 de septiembre, a las 10 horas en el SUM de Las Golondrinas, y contará con la participación de representantes de Bosques y del municipio local.

Durante la jornada se abordarán cuestiones relacionadas con la poda y el mantenimiento de la vegetación, el manejo de espacios próximos a las viviendas, la identificación y tratamiento de zonas afectadas por incendios, y el adecuado tratamiento de los residuos forestales.

La propuesta busca generar un espacio de información, intercambio y concientización, entendiendo que vivir en un entorno de bosque implica asumir responsabilidades y adoptar medidas preventivas, especialmente en una región donde los incendios forestales representan un riesgo permanente.