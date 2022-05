Lago Puelo: Arcioni dejó habilitada la Escuela de Nivel Inicial N°4406 y anunció nuevas obras

En su paso por la localidad firmó convenios para construir viviendas, red de gas, agua y energía, como así también, la infraestructura turística para Piedra Parada. El mandatario provincial anunció la próxima licitación para la Escuela de Nivel Inicial de Cerro Radal, el inminente inicio de la obra del Coihue que tiene gran parte de inversión de la Provincia, y la conclusión del Centro de Convenciones de Lago Puelo.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, dejó habilitada este sábado junto al intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, las instalaciones de la Escuela de Nivel Inicial N°4406, el primer jardín en recibir infancias entre 45 días y 2 años en la zona.

Participaron los ministros de Gobierno, Cristian Ayala, de Educación, Florencia Perata, de Salud, Fabián Puratich, de Desarrollo Social, Mirta Simone, de Infraestructura, Gustavo Aguilera, de Economía, Oscar Antonena, de Turismo, Leonardo Gaffet, de Ambiente, Roberto Jure, el secretario de Bosques, Rodrigo Roveta, la gerenta general del IPVyDU, Ivana Papaianni, el viceintendente de la localidad, Alejandro Márquez, el diputado Pablo Nouveau, el intendente de Corcovado, Ariel Molina, de Epuyén, Antonio Reato, de Gualjaina, Marcelo Limarieri, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes autárquicos, comunidad educativa e invitados especiales.

Luego de dejar oficialmente habilitada el jardín maternal, Arcioni, expresó: “Recuerdo cuando finalizamos esta obra, la cual nos costó mucho por los momentos duros que viviemos, con la pandemia, se tuvo que convertir en vacunatorio y hoy todo el cuerpo docente con mucho cariño le dieron el toque de jardín de infantes. Las quiero felicitar por su dedicación y anunciar que el 21 de junio será la licitación para el jardín de Cerro Radal, una obra muy importante para toda la comunidad”.

El Gobernador aprovechó la oportunidad para enumerar las obras para Lago Puelo como “la toma de agua próxima a adjudicar, la obra de gas, de electricidad que la vienen solicitando hace 20 años, el Gobierno anterior dijo que no era prioritaria, nos pusimos a trabajar en 2018 y el jueves se abre la licitación de la obra del Coihue. Una inversión tripartita con Río Negro y el Gobierno Nacional con una fuerte gestión”.

“Nuestra querida provincia sufre los cortes de electricidad, es un problema histórico, pero cuando la provincia estaba bien de recursos no se le dio la importancia que se tenía que dar. Quiero que Lago Puelo sea lo que fue hace años, que vuelva a ser ese punto turístico, esa belleza y lo vamos a acompañar. El incendio que nos partió el alma a todos los chubutenses, en el que acompañamos con recursos al municipio, optimizándolos para llegar a todos los vecinos, y cuando uno ve todo eso que ha ocurrido, la falta de servicios, que hoy tenemos una escuela, otra que vamos a licitar, las obras de agua, energía, gas, el plan forestal anunciado ayer exclusivamente para los brigadistas por más de 600 millones de pesos que hará que antes de fin de año estarán totalmente equipados, viviendas, acompañando a los productores al sector turístico, nos llena de orgullo, porque llegamos a cada sector que lo requiere”, subrayó Arcioni.

En este contexto, el mandatario provincial reprochó que “si hubieran tomado el concepto de hacer obras mas allá de poder inaugurarlas dentro de su gestión, otra hubiera sido la realidad de la provincia. Pero hoy, miramos hacia adelante y estamos asfaltando la ruta 71 de los Lagos, en plena crisis empezamos con algunos pocos km que permiten proyectar para el año que viene los 20 km hacia Cholila, son las obras de inversión que necesita la comarca para desarrollarse”.

“Hemos refaccionado prácticamente todas las escuelas cuando durante años no se invirtió en ellas ni un poco, pero en 6 meses pretendían que hagamos magia. Ni hablar de la recomposición salarial a nuestros docentes. Se suma la obra del Hospital Lago Puelo, reclamado durante años y que hoy es una realidad, con más de 1500 mts2. Me siento orgulloso de mis ministros, funcionarias, intendentes, vecinos a los que llevamos respuestas concretas. Hay mucho por hacer, es una rendición de cuentas que uno debe dar pero reconozco el cariño que me tienen, siempre me recibieron con los brazos abiertos y sepan que voy a hacer lo posible para que todos los chubutenses vivan dignamente. No nos quedamos desde lo discursivo, son todas realidades. Por eso le pido a todos trabajar unidos”, solicitó el Gobernador del Chubut.

Centro de Convenciones Lago Puelo

Arcioni recordó que el Centro de Convenciones de Lago Puelo fue “una obra que iniciaron, pararon, luego firmamos una adenda para terminarlo y todavía no se comienza con la obra porque, parte de algunos representantes del Concejo Deliberante no le da la autorización al Intendente. ¿Dónde está la voluntad de los representantes de los vecinos? Son obras concretas, una obra modelo para Lago Puelo y hoy gracias al trabajo en conjunto se hará realidad”.

Cumplir con la palabra

“Sepamos quiénes se comprometen y cumplen, quiénes tratan de saltar los obstáculos y no desde la comodidad de una banca o sillón en Buenos Aires o grandes ciudades, que critican cuando no tiene la mas pálida idea de lo que es la ejecución de obras, el bienestar y cuidado de los vecinos. Yo no tengo reelección, voy a trabajar y gestionar como lo hice desde el primer día, vengo recorriendo la provincia en forma permanente aún en los momentos más críticos de la Provincia, siempre dando la cara y hablando con la verdad, siempre respetando las instituciones. Porque una democracia en construcción, se hace sin falta de respeto, ni violencia, ni pintadas, ni incendios que nos cuesta a todos. Reitero mi pedido de trabajar todos juntos de cara a los chubutenses”, finalizó el gobernador Arcioni

Escuela de Nivel Inicial N°4406

Este jardín maternal está preparado para recibir a niños y niñas entre 45 días y 2 años, un suceso de gran valor para la comunidad que tiene el objetivo de cumplir turno mañana, tarde y vespertino, dando respuesta al cuidad de las infancias y los requerimientos de los vecinos de la zona. En la oportunidad, mediante el decreto 2/22 se crea esta Escuela de Nivel Inicial, junto al cargo de Directora y 6 cargos docentes.

Al hacer uso de la palabra, la ministra Perata manifestó: “Estamos aquí por una decisión política del Sr. Gobernador, de habernos dado la oportunidad para dotar de vida a este edificio que se inauguró en su gestión en 2019 y que por la pandemia no pudimos utilizar. Para mí, es un orgullo y un hecho histórico, es el primer jardín maternal para contener infancias en Lago Puelo y agradezco a todos los que fueron parte de esto”.

Por su parte, la flamante directora, Valeria Talman dijo: «Solo tengo palabras de agradecimiento en este momento. Formamos un equipo de trabajo excelente Y como verán logramos un montón de cosas. Pusimos con vida el jardín, para que hoy podamos estar todos acá inaugurando este edificio que va a recibir a las infancias de Lago Puelo y nos parece un hecho muy importante en el marco de la educación se nuestra provincia y de nuestra localidad».

Continuando, la docente manifestó que «soy nacida y criada acá y para mí es un logro muy importante. Hay muchas personas que trabajaron para que esto se logrará y que podamos empezar a funcionar». Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobernador y sostuvo que «es muy significativo para toda la comunidad educativa. Hoy estamos marcando un hecho importante en la educación de Lago Puelo y Chubut porque es la primera escuela de nivel inicial que va a recibir infancias de 45 días a 2 años en forma gratuita y va a contener y dar respuesta a una necesidad de la comunidad».

Firmas

En primer lugar, a través de la Secretaría de Bosques se rubricó un convenio con Obrajeros de las Forestaciones para producción de madera rollizas y acción de prevención provinciales, generando 30 puestos de trabajo.

Seguidamente, se firmó un convenio compromiso con la cooperativa de Trabajo Patria Libre Ltda, para la obra: “Construcción de 2 viviendas de 2 dormitorios como segunda etapa de 4 viviendas” en la localidad por un monto de $ 8.617.319,19. Además se rubricó un acta compromiso para la ejecución de cuatro mejoramientos habitacionales.

Por otro lado, el Gobernador firmó un convenio ejecutivo para la ejecución de la red de agua potable y energía eléctrica por una inversión de $ 4.669.632,10. También se procedió a la firma del acta compromiso con el Municipio local para la obra de ampliación y adaptación de una vivienda para el vecino Luis Suárez.

A través del Ministerio de Infraestructura, se rubricó la obra de Red de gas para 36 familias.

Infraestructura para Piedra Parada

Se firmó además con el Intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, la construcción de infraestructura turística en Piedra Parada, por un monto de $21.840.581,00.

Internet gratuito

El Ministerio de Educación firmó un acta acuerdo con una empresa que brindará servicio de internet gratuito para las escuelas N° 194, 108, 446 y 765, acuerdo gestado a través de la Dirección General de Servicios Públicos del Noroeste del Chubut.

Escuela de Nivel Inicial para Cerro Radal

En la ocasión, se anunció la Licitación para la terminación de la construcción de la Escuela de Nivel Inicial N°484 de Cerro Radal, con un presupuesto oficial de $ 65.634.558

Entrega de elementos

El Ministerio de Educación entregó libros a las instituciones de Lago Puelo, además la Fundación del Banco del Chubut donó dos Pc de Escritorio y una Impresora Multifunción al Instituto Superior N°813; y dos impresoras a la Biblioteca Pedagógica N°7 y a la Supervisión Técnica SEC. Regional 1 respectivamente.

A través del Instituto de Asistencia Social se entregaron elementos solicitados por diversas instituciones. Como así también, el Ministerio de Desarrollo Social entregó aportes del Plan Calor y del Programa Raíces a una vecina de la localidad para recuperar su actividad destinada a cabalgatas.

La Secretaría de Cultura entregó libros del Fondo Editorial al área de Cultura y Educación de Lago Puelo.

Entrega de vivienda

En el marco de su paso por la localidad, el Gobernador hizo entrega de una vivienda a la familia Barreto Calfulef. Cabe destacar que la obra fue realizada por la Cooperativa Patria Libre Lta.

La adjudicataria, Soledad Barreto Calfulef agradeció al gobernador y miembros de la cooperativa por hacer realidad “el sueño del techo propio”.

Cervecería “Radal”

Posteriormente, Arcioni y parte de la comitiva recorrió las instalaciones de la tradicional Cervecería “Radal”, en el marco de entrega de certificados a emprendedores que participaron del concurso Ciencia y Cerveza donde además participaron emprendedores de El Hoyo, Esquel y Trevelin.

Allí los dueños de la fábrica, Diego Mayorca y Patricia Hernández, comentaron el proceso de trabajo de la misma. Patricia remarcó que “trabajamos hace 6 años cuando empezamos con un regalo del día del padre con un equipo de 20 litros, hoy somos emprendedores con un ‘bach’ de cocción de 1500 litros con tecnología sustentable, aplicando generación de energía solar, reutilizando el agua del enfriado. Generando inclusive cosmética a partir de la elaboración de cerveza. Nuestro proyecto es trabajar, capacitarnos constantemente y nos sentimos muy acompañados por el Gobierno provincial”.

“Hemos participado de capacitaciones con la Escuela de Negocios, ahora para formar parte de Comercio Exterior, el cual es el próximo paso. Tenemos la primera enlatadora habilitada por provincia, ya empezamos a fabricar sidra con las manzanas que se cosechan en nuestra chacra, queremos llega a que todo cierre en cero sin generar impacto negativo en el medioambiente. Hicimos nuestra propia perforación, ya que la fabricación de cerveza necesita mucha agua, buscamos todo el tiempo ser sustentables y economizar”, comentó la emprendedora.