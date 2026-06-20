La UNRN y escuelas primarias trabajaron en la restauración del bosque

Un Proyecto de Educación Ambiental y Reforestación, vinculado a la Licenciatura en Agroecología, realizó una práctica de restauración junto a escuelas primarias en la Cuesta del Ternero.

En el marco del proyecto de extensión y Programa de Trabajo Social «Restauración Ecológica y Educación Ambiental en la Cuesta del Ternero», dirigido por el docente Juan Ochoa, el jueves 18 de junio se realizó una actividad de restauración ecológica junto a las comunidades educativas de las escuelas primarias N.º 214 de Los Repollos y N.º 211 «Lucinda Quintupuray» de la Cuesta del Ternero.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones que, desde 2022, llevan adelante docentes y estudiantes de la Licenciatura en Agroecología de la Universidad Nacional de Río Negro en este territorio, tras los incendios forestales ocurridos durante el verano de 2021 que afectaron a distintas comunidades de la Comarca Andina. Asimismo, se enmarca en una política institucional de extensión orientada a la prevención y al acompañamiento de las zonas impactadas por incendios forestales.

En este contexto, estudiantes de la carrera se capacitan en la reproducción de especies nativas en el Vivero Forestal de Mallín Ahogado, dependiente de la Provincia de Río Negro, que además colabora con la provisión de plantas para las actividades de restauración. El proyecto también promueve el trabajo conjunto con familias de la Cuesta del Ternero con el objetivo de fortalecer sus sistemas productivos y contribuir a la recuperación ambiental del territorio.

Durante la jornada participaron alrededor de 40 estudiantes, docentes y equipos directivos de las escuelas N.º 211 y N.º 214. Las actividades incluyeron un taller sobre la importancia de los bosques andinos y su aporte a la vida de las comunidades, seguido por una visita a un predio de la Cuesta del Ternero donde se realizó la plantación de especies nativas.

La propuesta busca involucrar a niñas y niños en experiencias de educación ambiental y restauración ecológica, promoviendo la valoración de los saberes locales, el desarrollo de una conciencia temprana sobre la degradación ambiental y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la prevención de futuros incendios forestales.