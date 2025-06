La Universidad del Chubut se afianza en el sur de la Provincia con una importante oferta académica

Durante este periodo la extensión áulica de Sarmiento creció en estudiantado, propuestas formativas y cobertura territorial. Además, en articulación con diferentes organismos e instituciones locales, se diseñan diversas instancias formativas relacionadas con la economía social, la producción y el turismo.



La Universidad del Chubut (UDC) continúa consolidándose en todo el territorio provincial, a través de sus extensiones áulicas y el trabajo articulado con municipios, jefaturas comunales y organismos e instituciones de impacto social. El sur de la provincia no es la excepción, con una llegada que da cuenta del crecimiento institucional constante en respuesta a las necesidades y demandas de la comunidad.



Prueba de ello es la importante expansión territorial que ha permitido llegar con propuestas formativas a estudiantes provenientes no sólo de Sarmiento sino también de Rada Tilly, Río Mayo, Facundo, Alto Río Senguer, Aldea Apeleg, Ricardo Rojas, Lago Blanco, Diadema, y demás localidades de la región sur.



“La decisión de llegar a Sarmiento fue estratégica, pensando por una parte en complementar la oferta académica nacional que se brinda en Comodoro Rivadavia; pero además presentándonos como un punto de referencia para toda la zona sur”, aseguró la rectora de la UDC, Marcela Freytes.



Propuestas académicas



Con la virtualidad como puente, en esta extensión áulica se dictan las Tecnicaturas Universitarias en Acompañamiento Terapéutico y en Gestión de la Información de Salud, propuestas académicas que desde el 2022 han generado gran interés en toda la comarca Senguer – San Jorge.



“Tenemos más de 300 estudiantes en dos carreras a distancia. Esta modalidad quizás hace que no se visualice el volumen de las cursadas en términos de movimiento y tránsito de estudiantes. Si bien no es lo mismo que en la presencialidad donde esa concurrencia es más tangible, lo cierto es que las propuestas han generado gran impacto”, detalló Freytes.



Cuidados, turismo y energías renovables



En esta extensión áulica el dictado de las carreras se complementa con instancias de formación continua, cuyo diseño es el resultado de un trabajo articulado entre la UDC y referentes de organismos públicos e instituciones locales, en virtud de indicadores sociales concretos. El resultado es una oferta académica pertinente y significativa, orientada al fortalecimiento y desarrollo del ámbito local.



“Tenemos una responsabilidad muy grande con respecto a lo que ofrecemos. Por eso la formación está en consonancia con las políticas de desarrollo local y las necesidades del sector productivo”, indicó la rectora, puntualizando además que “dentro de la planificación a corto plazo proyectamos el inicio de cursos para la profesionalización de cuidadores de adultos mayores como así también diplomaturas en turismo y energías renovables”.



Virtualidad y accesibilidad



En los últimos años la UDC ha resignificado sus entornos de enseñanza y aprendizaje, con el fortalecimiento de la educación a distancia, como herramienta para garantizar posibilidades de acceso y permanencia universitaria para un importante número de estudiantes que de otra manera no podrían sostener una trayectoria académica.



Una de las particularidades de la extensión áulica de Sarmiento es la composición de su matrícula, integrada en su mayoría por mujeres que tienen personas a cargo.



“Las estadísticas nos muestran que esta modalidad garantiza una mayor accesibilidad para quienes quizás no pueden ajustarse a una estructura presencial con mayor rigidez en los horarios. Poder organizar los tiempos de trabajo y estudio, es un punto clave para elegir una propuesta formativa”, detalló Freytes Frey, asegurando además que “estamos hablando de una forma de inclusión y acceso a la educación universitaria para estudiantes que, de otro modo, no hubieran tenido esta oportunidad”.