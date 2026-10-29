«La Trochita» confirmó el programa de salidas para noviembre en Esquel y El Maitén

El cronograma incluye once viajes entre el martes 3 y el sábado 28 del próximo mes. El recorrido permite disfrutar de una experiencia única que combina patrimonio, cultura y turismo.

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut, confirmó la agenda de viajes prevista para el mes de noviembre en las estaciones de Esquel y El Maitén.

La gerencia de «La Trochita» informó que el programa estipulado para el mes siguiente incluye once salidas en el tramo que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan y otras tres en el servicio El Maitén – Ingeniero Bruno Thomae.

En Esquel, el tren saldrá martes 3, miércoles 4, jueves 5, sábado 7, martes 10, jueves 12, sábado 14, jueves 19, sábado 21, el jueves 26 y sábado 28 de noviembre. Mientras que en la localidad de El Maitén, el calendario contempla 2, 3 y 4 de noviembre, a las 11 horas.

El recorrido a bordo de las históricas locomotoras a vapor permite disfrutar de una experiencia única que combina patrimonio, cultura y turismo, como así también posibilita el contacto directo con un paisaje lleno de colores y matices.

Los interesados en adquirir un ticket pueden ingresar a la página web www.latrochita.com.org o acercarse a las oficinas de la Estación donde además podrán recibir información relacionada con la visita al Museo Ferroviario y a los talleres.

De esta manera, «La Trochita», administrada por el Ministerio de Producción, sigue posicionándose como uno de los principales atractivos turísticos de la zona cordillerana en el marco de una temporada de primavera con importante movimiento de visitantes.

Más de 40 salidas en octubre

En lo que va de octubre, “La Trochita” realizó más de 40 salidas en sus dos estaciones operativas y trasladó a alrededor de 4.000 personas, muchas de las cuales llegaron a la cordillera chubutense provenientes de distintos puntos del país e incluso del extranjero.