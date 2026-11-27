La reactivación de Cañadón Perdido abre una nueva etapa para la producción petrolera en Chubut

El gobernador recorrió las instalaciones de Campamento Central–Cañadón Perdido, un yacimiento histórico de la Cuenca del Golfo San Jorge que no registraba perforaciones desde hacía más de 60 años. Allí, puso en valor el proceso de recuperación de áreas maduras y las inversiones previstas para 2027, que permitirán intensificar la actividad, sostener el empleo y fortalecer la producción petrolera de la provincia.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este viernes las operaciones que PECOM desarrolla en la Cuenca del Golfo San Jorge y destacó el proceso de reactivación de áreas maduras transferidas por YPF a la compañía, junto con el plan de inversiones previsto para 2027, orientado a intensificar la actividad, recuperar producción y sostener el empleo petrolero en la provincia.

La actividad se realizó ante cientos de trabajadores en las instalaciones de Campamento Central–Cañadón Perdido, un yacimiento histórico ubicado a pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia, donde no se registraban perforaciones desde hacía más de seis décadas.

“En esta Cuenca le pusimos el pecho, hablamos de frente y decidimos que había que actuar rápido. Hoy el resultado es claro y concreto: aumentó la producción, hay un compromiso de inversión que va a ser cada vez mayor y hay trabajo”, expresó Torres.

A partir de una inversión de 35 millones de dólares, la compañía puso en marcha en Cañadón Perdido la primera fase de un proyecto de recuperación terciaria. La iniciativa incluyó la perforación de 28 pozos (nueve inyectores y 19 productores) y la instalación de una planta de inyección de polímeros.

El proyecto prevé elevar la producción del área de 450 a 2.500 barriles diarios y contempla el potencial desarrollo de otros 80 pozos en futuras etapas.

La iniciativa integra el esquema de desarrollo que se impulsa en Chubut desde hace más de dos años, con resultados concretos en El Trébol–Escalante, la recuperación de sectores históricamente postergados y la reanudación de la actividad de perforación en Manantiales Behr, uno de los principales activos transferidos por YPF en el marco del Plan Andes.

“Este plan nos va a dar la posibilidad de llegar al no convencional sosteniendo trabajo, produciendo más y perforando en áreas que YPF había abandonado”, sostuvo el mandatario.

Acompañaron al gobernador el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila; el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; la presidenta de Petrominera Chubut S.E., Irene Carrizo; y el director de Relaciones Institucionales de PECOM, Federico Monarca.

Defender el valor de los recursos de Chubut

Torres llamó a profundizar el trabajo conjunto entre la Provincia, las empresas y los sindicatos. También reconoció el rol de Ávila en la defensa de los trabajadores y destacó el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos.

“En El Trébol se mejoró un 11% la producción, se cumplieron las perforaciones comprometidas y ahora se van a poner todos los fierros en Manantiales Behr, no solamente para recuperar la producción sino para acrecentarla”, señaló.

El gobernador remarcó la necesidad de “no repetir los errores del pasado” y valoró los acuerdos alcanzados entre los distintos sectores para eliminar aranceles a la importación de polímeros y dejar atrás el precio sostén.

“Lo más importante es que nos pusimos todos de acuerdo”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó a quienes respaldaron políticas que implicaban que Chubut subsidiara el precio del combustible para el resto del país. “Eso significaba que el petróleo chubutense se terminaba pagando la mitad de lo que valía”, advirtió.

“Esa demagogia de mentirle a la gente hizo que la provincia perdiera miles de millones de dólares. Hoy el petróleo chubutense se paga por lo que vale y eso es defender el trabajo, los recursos y el futuro de todos los chubutenses”, expresó Torres.

Asimismo, aseguró que “bajo ningún punto de vista” permitirá que quienes “estafaron a los trabajadores y a todos los chubutenses” pretendan determinar qué necesita la provincia. “Fundieron una provincia imposible de fundir, subsidiando al resto de la Argentina a costa del sudor de nuestros trabajadores y del valor de nuestros recursos”, sostuvo.

Trabajo conjunto para recuperar producción

El director de Relaciones Institucionales de PECOM, Federico Monarca, destacó el trabajo articulado entre la Provincia, el gremio y las empresas, y señaló que desde la llegada de la compañía a Chubut en 2024 se consolidó “un vínculo positivo, siempre con el objetivo de salir adelante y con el compromiso de invertir y desarrollar la actividad”.

El directivo expresó su satisfacción por el ingreso de la compañía a Manantiales Behr y aseguró que la decisión es sostener inversiones de largo plazo. “Queremos quedarnos durante muchísimos años, invertir a largo plazo y continuar con este modelo de trabajo”, manifestó.

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, destacó la presencia de los trabajadores y la inversión realizada en un área donde YPF no perforaba desde hacía más de 60 años.

“Levantamos la bandera de la unidad, no nos importa lo que opinen los de afuera”, expresó el dirigente, al tiempo que convocó a defender los intereses de los trabajadores petroleros.

Ávila cuestionó a quienes plantean el regreso de YPF a Comodoro Rivadavia y sostuvo que la prioridad debe ser garantizar actividad y empleo. “Mientras yo sea secretario general de este Sindicato, YPF no vuelve más a Comodoro Rivadavia para no dejar a los trabajadores tirados”, afirmó.

Inversión y continuidad para la Cuenca

PECOM inició sus operaciones en Chubut en noviembre de 2024, con una estrategia orientada a desarrollar producción incremental mediante proyectos de recuperación terciaria. Actualmente opera tres yacimientos en la provincia: El Trébol–Escalante, Campamento Central–Cañadón Perdido y Manantiales Behr.

El modelo de desarrollo de la compañía apunta a ampliar reservas, maximizar el valor de los activos y extender la vida útil de los campos, combinando proyectos de recuperación terciaria, perforación de nuevos pozos y un plan de intervenciones de workover.

En El Trébol–Escalante, la instalación de dos nuevas plantas de inyección de polímeros y la perforación de pozos productores e inyectores permitieron revertir la tendencia declinante y alcanzar una producción incremental aproximada de 2.000 barriles diarios.

En Cañadón Perdido, que tuvo producción primaria entre 1928 y 1960 y luego permaneció virtualmente abandonado, la primera fase del proyecto permitió perforar 28 pozos y conectar una nueva planta de inyección de polímeros. De acuerdo con las previsiones de la empresa, el desarrollo permitirá más que quintuplicar la producción del área y abrir nuevas oportunidades para etapas posteriores.

En Manantiales Behr, desde su ingreso en junio de 2026, la compañía activó dos equipos de workover e incorporó un equipo de perforación. Para 2027, prevé instalar dos nuevas plantas de polímeros, avanzar con perforaciones y completar pozos para potenciar el desarrollo de uno de los yacimientos más relevantes de la provincia.



