LA REACCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA Cristina Fernández: «No voy a ser candidata a nada en 2023»

La condena del TOF 2 no obedece a un «lawfare ni a un partido judicial», aseguró la ex mandaataria en redes sociales, quien justificó sus dichos sobre la «mafia judicial» señalando que la «confirmación» de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido.

«Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios», señaló Fernández de Kirchner al hablar a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

Fernández aseguró que tal cual lo había dicho el 2 de diciembre de 2019, la condena a 6 años en su contra por administración fraudulenta con la obra pública «estaba escrita».

Al expresarse en sus redes sociales después del fallo del Tribunal Oral Federal 2, la exmandataria planteó que «no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos», pero «si una causa en la cual un juez, el inefable Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme».

Además, Fernández señaló que cuando era presidenta de la Nación no tenía «manejo de las leyes que son aprobadas» por el Poder Legislativo y marcó que «el presidente de la república tampoco administra el presupuesto».

«Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto«, a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

La vicepresidenta sostuvo que el Grupo Clarín «nunca pudo sacarle» a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que «al que pudieron sacarle» esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri «ni bien asumió».

«El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen», completó la exmandtaaria.

La dirigente afirmó que no va a ser candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023.

Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, expresó: «El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa».

Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner aseguró que «la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos», porque «condenan el modelo económico» del peronismo.

«El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos», afirmó la Vicepresidenta a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

(TELAM)