La Provincia refuerza combate del fuego del incendio de Pto Patriada

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, está a cargo del arduo operativo para controlar el incendio forestal detectado en la tarde del pasado lunes en la zona de Puerto Patriada y que demanda el esfuerzo de unas 560 personas, entre combatientes y equipos de apoyo._

El último informe técnico emitido a última hora de ayer sábado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques chubutense, precisa que el mencionado siniestro ígneo sigue activo y que afectó una superficie estimada de 11.970 hectáreas.

El despliegue de recursos es pleno: participan unas 503 personas y hoy domingo está previsto que se incorporen 63 de la Provincia de Córdoba y 15 de la BNNEA del SPMF – AFE. Al mismo tiempo, hay 8 medios aéreos realizando tareas de descarga y traslado.

Es preciso destacar la comunión de esfuerzos entre diferentes instituciones provinciales, municipales y nacionales, entre ellas Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Educación, Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, bomberos voluntarios de la región, municipios, Ejército, Gendarmería, Parques, SPLIF El Bolsón y Bariloche, Policía, Pesca, APSV y SPMF Neuquén.

El SPMF informó que ayer se pudieron realizar las tareas planificadas, pero después del mediodía comenzó a intensificarse la velocidad del viento reactivando algunos sectores. El personal llevó adelante diversas tareas, entre ellas la apertura de fajas y el resguardo de lugares con camiones cisterna.

En tanto, los medios aéreos pudieron operar en el área de interfase de la zona de La Angostura, El Balcón, Pedregoso y Aldea San Francisco. Vale mencionar que trabajan 2 helicópteros con helibalde, 2 aviones cisternas, 3 aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte con capacidad de 15 mil litros.

Hoy está previsto el ingreso de 63 personas de Córdoba (ETAC) y 15 de la BNNEA del SNMF – AFE. Con estas incorporaciones, se redistribuirá a los combatientes en el área afectada, priorizando aquellas de mayor actividad de fuego con presencia de viviendas e infraestructura y recorridos en lugares con focos activos.