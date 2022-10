La Policía Federal de Esquel desbarata banda que estafaba a pobladores de la Comarca Andina con planes de ahorro falsos desde Buenos Aires

Como ocurrió en los últimos días, la Policía Federal de Esquel realizando tareas de investigación en la Provincia de Buenos Aires, en el marco diversas causas por estafas en infracción a la ley de Delitos Informáticos, por investigaciones que el personal de la División Unidad Operativa Esquel realizó en conjunto con el Ministerio Publico Fiscal de Lago Puelo a cargo del Dr. Carlos Díaz Mayer.

Esta vez, se trató de una banda que estafaba a pobladores de la Comarca Andina mediante la venta de Planes de Ahorro falsos, a cambio de vehículos que los clientes nunca obtendrían.

La banda estaba compuesta por ex empleados de una empresa concesionaria de automóviles radicada en la localidad de Esquel, provincia de Chubut, que se habrían hecho con una base de datos para acceder a información de Ex Clientes de la concesionaria para así contactarlos.

Una vez que se contactaban con los ex clientes de la concesionaria, se hacían pasar por representantes de esta, para captarlos con la intención de ofrecerles la reactivación de su plan de ahorro, y así cobrarles cuotas mensuales por dicho plan, gastos administrativos del mismo, fletes y trámites referentes a la obtención de automóviles que los clientes nunca verían.

Es así que la investigación llevada a cabo por la Policía Federal con la anuencia del Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut a cargo del Dr. DIAZ MAYER, llevó a la identificación de dos de los líderes de la banda, que operaban desde la Provincia de Buenos Aires. Trasladándose así personal de la Policía Federal de Esquel, para realizar allanamientos en los domicilios de ambos.

Los allanamientos dieron como resultado el secuestro de gran cantidad de material informático y libros con anotaciones que darían información referente a la mecánica usada por la banda para perpetrar las estafas y que son útiles para el desarrollo de la causa. Dando como resultado el secuestro de aproximadamente treinta y cinco teléfonos celulares, quince computadoras de escritorio y portátiles, gran cantidad de unidades de almacenamiento de datos tales como pendrives, discos externos y memorias sd. Todos elementos que fueron puestos a disposición del Dr. Carlos DIAZ MAYER.