La Policía del Chubut secuestró armas de fuego y detuvo a dos personas vinculadas con hechos violentos en Comodoro Rivadavia

Personal de la fuerza de seguridad provincial llevó adelante cinco allanamientos en distintos sectores de esa ciudad como parte de dos investigaciones judiciales relacionadas con amenazas con arma de fuego, lesiones y una tentativa de homicidio.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante en Comodoro Rivadavia una serie de operativos que permitieron secuestrar armas de fuego y detener a dos personas vinculadas a hechos violentos ocurridos recientemente en esa ciudad.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Policial de Investigaciones y formaron parte de dos investigaciones judiciales relacionadas con amenazas con arma de fuego, lesiones y una tentativa de homicidio.

En una primera investigación se concretaron tres allanamientos autorizados por el juez penal Martín Ernesto Cosmaro. Durante los operativos se identificó a los ocupantes de los domicilios y se realizó la búsqueda de elementos vinculados a la causa.

Como resultado, en uno de los domicilios se secuestró un arma de fuego junto a un cargador con 13 municiones, mientras que en otro inmueble se incautaron dos cargadores calibre 9 milímetros. El tercer allanamiento no arrojó resultados de interés para la investigación.

En paralelo, y en el marco de una causa por tentativa de homicidio, se realizaron otros dos allanamientos en el sector de Zona de Quintas II. En estos procedimientos se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho, municiones de arma de fuego y dos teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

Durante el operativo además se concretó la detención de dos sujetos, quienes quedaron alojados en la Comisaría Seccional Séptima a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut se destacó que estos procedimientos forman parte del trabajo permanente que se viene realizando para investigar hechos violentos, retirar armas ilegales de circulación y llevar ante la Justicia a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de la comunidad.