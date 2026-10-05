La Policía del Chubut detuvo en Comodoro a un narcotraficante con pedido de captura

Agentes de la División de Investigación arrestaron a Víctor Alcaina, sobre quien pesaba una orden de captura vigente. “Los narcos no tienen lugar en Chubut. Vamos a seguir fortaleciendo a nuestra Policía para perseguirlos y ponerlos a disposición de la Justicia”, destacó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

La Policía del Chubut detuvo en Comodoro Rivadavia a Víctor Alcaina, quien cuenta con antecedentes por tráfico de drogas y sobre quien pesaba una orden de captura y detención vigente. El operativo fue llevado adelante durante la madrugada del domingo por personal de la División de Investigaciones, que se encontraba realizando tareas investigativas.

Tras la detención, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, puso en valor el trabajo de los efectivos y ratificó la decisión de su gestión de profundizar el combate contra el narcotráfico y las organizaciones delictivas en todo el territorio provincial.

“Los narcos no tienen lugar en Chubut. Vamos a seguir fortaleciendo a nuestra Policía y trabajando para que quienes venden droga, integran organizaciones criminales o tienen cuentas pendientes con la Justicia sepan que los vamos a buscar y los vamos a poner a disposición de los jueces”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, Torres remarcó que “no vamos a permitir que el narcotráfico gane terreno en ninguna ciudad de nuestra provincia. Tenemos una decisión política muy clara: enfrentar estas organizaciones con investigación, presencia policial y todas las herramientas que tiene el Estado”.

El operativo

Mientras los efectivos circulaban por calle Alvear, en inmediaciones de su intersección con Dorrego, observaron en una estación de servicio un vehículo Volkswagen Gol Trend de color blanco. En el asiento del conductor identificaron a un hombre sobre quien tenían conocimiento de la existencia de una orden de captura vigente.

Ante esta situación, el personal policial procedió a identificarlo y, tras corroborar su identidad y la vigencia de la medida judicial, concretó su inmediata aprehensión. En el procedimiento colaboraron efectivos de la Comisaría Segunda de Comodoro Rivadavia.

Posteriormente, se realizaron las comunicaciones correspondientes con las autoridades judiciales y el detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Asimismo, por disposición del Ministerio Público Fiscal, se procedió al secuestro del vehículo en el que se encontraba el aprehendido, que quedó bajo resguardo en instalaciones de la Comisaría Sexta.

En las actuaciones intervienen el juez penal Alejandro Sonis; la Oficina Judicial, a través de Patricia Gutiérrez; y el Ministerio Público Fiscal, representado por Maximiliano Morsuchi.

Antecedentes vinculados al narcotráfico

De acuerdo con información oficial, Alcaina cuenta con antecedentes y causas vinculadas al tráfico de estupefacientes, algunas de las cuales continúan abiertas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el caso se inscribe en una modalidad advertida en distintas investigaciones durante los últimos años, vinculada con delincuentes conocidos que posteriormente comienzan a involucrarse en actividades relacionadas con el narcotráfico.

En ese marco, desde el Ejecutivo remarcaron que la detención concretada este domingo forma parte del trabajo permanente de investigación que lleva adelante la Policía del Chubut para localizar a personas requeridas por la Justicia y avanzar contra quienes participan de actividades delictivas en la provincia.

“En Chubut se terminó la impunidad para quienes creen que pueden hacer del delito un negocio. Vamos a seguir respaldando a nuestra Policía para investigar y actuar, porque queremos una provincia donde los delincuentes tengan cada vez menos lugar y los vecinos puedan vivir más seguros”, concluyó el Gobernador.