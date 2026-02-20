La Policía del Chubut detuvo al presunto autor de un homicidio tras una serie de allanamientos en Comodoro Rivadavia

El procedimiento incluyó cuatro allanamientos en el barrio 30 de Octubre donde se logró la detención del sindicado y el secuestro de elementos clave para la investigación.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la Policía del Chubut, informó que en el marco de la investigación por el homicidio de Juan Levill, personal de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, desarrolló un intenso trabajo investigativo que permitió reunir elementos de interés y avanzar en la individualización e identificación del presunto autor del hecho.

A partir de las pruebas recolectadas, la Fiscal General Andrea Rubio solicitó al Juez Penal de turno, Alejandro Nicosia, cuatro órdenes de allanamiento con el objetivo de concretar la detención del sindicado y continuar con la recolección de evidencia para la causa.

Las diligencias se realizaron a partir de las 8 horas en cuatro departamentos del barrio 30 de Octubre, y como resultado de los procedimientos, se logró la detención de un hombre de 36 años señalado como presunto autor del hecho investigado.

Durante los allanamientos también se secuestraron diversos elementos de interés para la causa y se efectuó la requisa del vehículo en el que el imputado se movilizaba.

El detenido quedó alojado en la Seccional Séptima, a la espera de la audiencia de control de detención correspondiente.

En el operativo participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), personal de la División Policial de Investigaciones y Policía Científica.

—