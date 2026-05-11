La Policía del Chubut detuvo al acusado de asesinar a un hombre en Rawson

La aprehensión se dio tras una serie de allanamientos realizados durante la madrugada de este lunes. El homicidio ocurrió en el barrio Río Chubut de la capital provincial.

La Policía del Chubut detuvo este lunes por la mañana al presunto autor de la muerte de un hombre de 40 años de una puñalada en el corazón, ocurrida durante la madrugada del domingo en el barrio Río Chubut, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Rawson.

La aprehensión del acusado del crimen se produjo en la intersección de las calles San Martín y Don Bosco de la capital provincial y se dio tras una serie de allanamientos realizados por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Rawson, bajo la coordinación del fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill.

Para lograr la detención, los investigadores analizaron distintas cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Rawson.

Los procedimientos efectuados, que concluyeron con la detención del presunto autor del crimen, fueron autorizados por la jueza de Garantías, Laura Martini.

Durante las actuaciones, la Policía del Chubut secuestró prendas de vestir, celulares y un cuchillo que ahora serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con el homicidio ocurrido en la madrugada del domingo.

Tras la detención, se espera que en las próximas horas el acusado del crimen sea sometido a la respectiva audiencia de control de detención.