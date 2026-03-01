La Policía del Chubut detuvo a los sindicados como autores del homicidio de un comerciante en Comodoro Rivadavia

El avance de la causa se produjo luego del análisis exhaustivo de registros fílmicos recolectados por personal de la División interviniente, lo que permitió reunir elementos probatorios suficientes para solicitar medidas judiciales.

En el marco de la investigación por el homicidio ocurrido en el barrio Cerro Solo, la Policía del Chubut logró detener a los presuntos autores del hecho tras una serie de allanamientos y tareas investigativas coordinadas con el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut.

A partir de lo requerido por la fiscal de turno, se concretaron tres allanamientos el día miércoles, autorizados por el juez penal interviniente, que arrojaron resultados positivos. Durante los procedimientos se secuestró un revólver calibre 32, cartuchos del mismo calibre y prendas de vestir vinculadas a la investigación.

Con el correr de las horas y tras nuevas tareas de campo, se logró establecer la identidad de los presuntos coautores. En consecuencia, se solicitaron nuevas órdenes de allanamiento en el mismo barrio, además de la detención de un joven de 21 años y la demora de un adolescente de 14 años, ambos sindicados como partícipes del hecho.

En paralelo, un menor de edad se presentó voluntariamente acompañado por su madre y manifestó haber participado en el hecho, atribuyéndose el disparo. La situación fue informada de inmediato a los fiscales intervinientes y a la Asesoría de Menores, quedando su situación procesal sujeta a las disposiciones judiciales correspondientes.

Los nuevos procedimientos permitieron secuestrar más elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, cartuchos calibre 32 y teléfonos celulares.

Posteriormente, el joven mayor de edad también se presentó ante la División Policial, reconociendo su participación en el hecho investigado, quedando a disposición de la Justicia.

Finalmente, este sábado 28 de febrero se confirmó que la víctima presentaba muerte cerebral y fue declarada fallecida.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut destacaron el rápido avance de la investigación y el trabajo coordinado que permitió identificar y detener a los principales sindicados en un corto plazo.



