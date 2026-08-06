La Policía del Chubut desarticuló una organización dedicada al tráfico de drogas sintéticas tras una investigación de cinco meses

En allanamientos simultáneos desarrollados en Puerto Madryn y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se secuestraron 255 pastillas de éxtasis, 123 dosis de LSD, ocho ampollas presuntamente compatibles con ketamina, restos de Tussi, y cannabis fraccionada para su comercialización, entre otros elementos. Además, tres personas fueron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

A través del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía del Chubut llevó adelante una investigación que culminó con allanamientos simultáneos en Puerto Madryn y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arrojando como resultados el secuestro de drogas sintéticas, cannabis, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Además, tres personas fueron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

La investigación fue desarrollada por personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, bajo la dirección funcional de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, a cargo del fiscal federal Fernando Omar Gelvez y la auxiliar fiscal Zulma Manllauix.

La pesquisa, que se extendió durante aproximadamente cinco meses, y se inició a partir del secuestro de dos encomiendas procedentes de la provincia de Buenos Aires, detectadas durante controles preventivos realizados por personal de la Sección Antinarcóticos de Puerto Madryn. En ambos envíos fueron halladas más de 200 pastillas presuntamente compatibles con MDMA (éxtasis), ocultas en el interior de dispositivos electrónicos tipo mouse y remitidas utilizando la identidad de un tercero.

A partir de ese hallazgo se desarrolló una investigación integral que incluyó tareas de campo, análisis de información financiera, técnicas especiales de investigación y el entrecruzamiento de distintas fuentes de información. Las diligencias permitieron identificar a los presuntos involucrados, reconstruir la maniobra delictiva y determinar los roles que cada uno habría desempeñado dentro de la organización.

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal ordenó allanamientos simultáneos en dos domicilios de Puerto Madryn y uno en el barrio de Colegiales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, con el apoyo táctico del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). En tanto, el allanamiento realizado en la capital del país contó con la colaboración de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de la cooperación existente entre ambas fuerzas.

Drogas, balanzas de precisión, dinero y celulares

Como resultado de los procedimientos se secuestraron 255 pastillas de éxtasis, 123 dosis de LSD, ocho ampollas presuntamente compatibles con ketamina, restos de Tussi, cannabis fraccionada para su comercialización, cuatro teléfonos celulares, una CPU, dos balanzas de precisión, más de 1.300.000 pesos en efectivo y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento, acondicionamiento y almacenamiento de sustancias estupefacientes.

Asimismo, tres personas mayores de edad fueron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido que impulsa el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía del Chubut, para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, profundizando las investigaciones criminales y la articulación con la Justicia Federal y las fuerzas nacionales para desarticular organizaciones dedicadas al comercio ilegal de estupefacientes.



