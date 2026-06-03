La Policía del Chubut allanó la Alcaidía de Comodoro Rivadavia y separó preventivamente al titular de la dependencia

Se realizaron seis procedimientos en el marco de una investigación por presuntas irregularidades. El subsecretario de Seguridad de la provincia destacó que cuando surgen sospechas de la conducta de algún efectivo «es la misma fuerza la que lo aparta».

La Policía del Chubut llevó adelante este miércoles seis allanamientos en los que se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación, entre otros elementos, en el marco de una investigación ante sospechas de una posible connivencia entre internos de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia y autoridades de esa unidad, lo que derivó en el apartamiento preventivo por 60 días del jefe de la dependencia, el comisario mayor José Leonardo Fernández.

El procedimiento fue llevado adelante por la propia Policía del Chubut ante un presunto cohecho y fue confirmado en una conferencia de prensa brindada tanto por autoridades judiciales como por funcionarios del Gobierno provincial.

Se trata de una causa iniciada a fines de abril pasado cuando el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento sobre presuntas irregularidades.

Control interno de la fuerza

Sobre el accionar de la fuerza policial provincial, el subsecretario de Seguridad, Rodrigo Miquelarena, valoró «la autodepuración» de la institución cuando se detectan irregularidades internas, remarcando que los efectivos involucrados son apartados de manera inmediata. «La investigación es una muestra del proceso de control interno que lleva adelante la fuerza».

“Muchas veces cuando hay operaciones de este tipo intervienen otras fuerzas, pero en este caso fue nuestra policía la que llevó adelante el allanamiento” dijo el funcionario provincial valorando también «la forma rápida y efectiva» en la que se efectuaron los allanamientos.

«La respuesta institucional es inmediata», destacó el subsecretario, indicando además que «queremos que la sociedad entienda que cuando hay un policía que, presuntamente, en lugar de brindar garantías y resguardo incumple con su función, es la misma fuerza la que lo aparta. Después la investigación continúa en la Justicia”, señaló.

En esa línea remarcó que «es la propia Policía de Chubut la que cuando encuentra algún efectivo que no está de este lado de la ley, sino del otro, hace lo que corresponde para que no continúe en su cargo» y subrayó que «el jefe de Policía (Andrés García) ya lo explicó: se han ido sacando casos irregulares de la fuerza y este podría ser uno más”.

De la conferencia de prensa también participaron el director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado; y el jefe de los Fiscales en Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, entre otros.