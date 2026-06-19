La municipalidad de El Hoyo retiró pinos que generaban riesgos en Valle del Pirque



Durante la jornada de ayer, catorce pinos fueron extraídos en el boulevard Las Marías, debido a que su crecimiento generaba interferencias en el tendido eléctrico y su altura riesgo de caída sobre viviendas. Serán reemplazados por nativas.

César Salamín, intendente de El Hoyo, explicó que “se estan haciendo trabajos de prevención en distintos sectores. Estos pinos generaban un riesgo para las viviendas cercanas y el tendido eléctrico”.

Para realizar un trabajo seguro, se retiraron los cables del tendido eléctrico, por lo cual se debió interrumpir el suministro por unas horas.

En las próximas jornadas se finalizará con el trozado de las partes más grandes para dejar limpio todo el boulevard y la leña quedará a disposición para los vecinos que deseen retirarla.

Debido a lo angosto de la calle, se modificará el trazado original para tener paso de peatón y posibilidad de estacionamiento.

Más adelante, se plantarán coihues, ñires y maitenes para reemplazar los pinos extraídos.

Las acciones se pudieron realizar gracias al trabajo en conjunto entre empleados municipales, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, la Dirección General de Servicios Públicos y la Cooperativa Costelho.