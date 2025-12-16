La municipalidad de El Hoyo continúa trabajando para jerarquizar el museo local

En el marco del plan de fortalecimientos de museos se llevó a cabo una jornada de capacitación durante la cual personal municipal realizó un relevamiento del museo “Antiguos Pobladores” a fin de continuar generando mejoras al lugar.

El encuentro fue encabezado por la museóloga Irina Svodova, quien brindó una capacitación teórica y recorrió el museo con el objetivo de detectar posibles acciones para optimizar su funcionamiento.

En esta recorrida, brindó recomendaciones sobre las cuales se trabajará en las próximas semanas, tanto para el museo como para la casa histórica.