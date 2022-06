La Mesa Ejecutiva de Coopetel se reunió con el intendente de Lago Puelo y con vecinos de la localidad

El presidente de la Mesa del Consejo de Administración de Coopetel, Marcelo Contardi y el tesorero de Coopetel, Gastón Palleiro se reunieron junto con el intendente de Lago puelo, Augusto Luis Sánchez y con vecinos y vecinas de distintos barrios de la localidad a raíz de una nueva invitación de la Junta Vecinal del Paraje Entre Ríos.

Este es el segundo encuentro consecutivo que se lleva adelante para analizar las posibilidades por parte de la Cooperativa de aportar a solucionar la emergencia en conectividad que atraviesa Lago Puelo. A raíz de lo acordado en la reunión, Coopetel ya presentó una nota a la Municipalidad de Lago Puelo de cara a accionar una respuesta.

“La demanda de los vecinos, es que hay una situación crítica al no tener señal de celular, ni telefonía fija, ni internet de forma adecuada. Es una situación que se agrava al encontrarse muchos en una zona de riesgo ante posibles incendios forestales. La Mesa Ejecutiva de Coopetel se acercó desde una visión solidaria y en atención a la característica de ser una empresa de servicios que atiende la problemática social. Más allá de la lejanía, mientras la ecuación económica pueda verse equilibrada, podemos asumir la responsabilidad de dar respuesta en la zona”, explicó Contardi.

“Se trató de un paso más en la reunión del sábado pasado ya que asistieron funcionarios y concejales, es una señal de que hay voluntad de dar una respuesta. La idea es que Coopetel pueda prestar servicios a Lago Puelo, pero sobre el posteado ya existente de servicios públicos, para no saturar el espacio con un posteado nuevo. La cooperativa no tiene la capacidad para hacer el soterramiento”, agregó Palleiro.

A la reunión asistieron más de 70 personas de distintos barrios de Lago Puelo. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Luis Jara, la responsable de la Oficina de Empleo, Graciela Huenchupan, el ex director de Obras Públicas, Mario Alvarez y los concejales San Gangemi y Norma Zurita.