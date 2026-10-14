La Mesa de Prevención de Incendios de la Comarca visitó la escuela N°81 de El Hoyo



En el marco de la campaña de prevención de incendios forestales, llevada a cabo por todas las instituciones de emergencia de la Comarca Andina, los estudiantes de 5° año de las escuelas N° 81 y N° 223 de El Hoyo fueron convocados a participar de la campaña educativa anual.

Esta actividad tiene como objetivo brindar elementos para preservar el entorno natural, prevenir focos en zona de interfaz urbano-forestal y fortalecer los conocimientos sobre las medidas preventivas ante los incendios forestales entendiendo a los niños como ciudadanos fundamentales en la concientización. Para ello, se organizan estaciones didácticas donde un grupo reducido de chicos se va turnando para conocer y hablar sobre aspectos de la prevención, el hábitat y como se combaten este tipo de incendios.

“Primero conocimos las mascotas de las brigadas. Luego entramos en las páginas oficiales para buscar información y hablar de prevención. Pero también dimos un espacio para escuchar lo que tenían para decir los chicos, ya que ésta fue una zona muy afectada por los incendios en el último tiempo”, expresó Franca Monge, maestra de 5° grado de la institución.

El encuentro fue coordinado por la Mesa de Prevención de Incendios y participaron el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut (SPMF), el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro (SPLIF), el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Protección Civil de El Hoyo, Bomberos Voluntarios de El Hoyo y el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón.