La localidad de El Hoyo se promociona en pantallas de San Carlos de Bariloche

En el marco del convenio firmado entre los intendentes de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, y de El Hoyo, César Salamín, se difunden videos turísticos institucionales de la localidad chubutense en 30 pantallas ubicadas en distintos puntos de la ciudad de más poblada de Río Negro.

Además, el acuerdo incluye otras acciones conjuntas de promoción como parte del corredor turístico entre ambas localidades con el objetivo de construir sinergia en esta materia, generar más visitas y reservas en alojamiento, gastronomía, parques temáticos y atractivos naturales.