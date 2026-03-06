La Fiscalía logra condena de prisión efectiva para un hombre por robo en El Maitén

El Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo obtuvo una condena de 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre implicado en un robo ocurrido el pasado fin de año. La sentencia se alcanzó a través de un juicio abreviado, una herramienta legal que permite finalizar el proceso cuando el acusado admite su responsabilidad en los hechos, lográndose una sentencia firme.

El hecho: un robo frustrado por las víctimas

El caso se remonta a la tarde del 31 de diciembre de 2024 en la localidad de El Maitén. Según la investigación fiscal, el ahora condenado, junto a un cómplice, ingresó por la fuerza a una vivienda tras romper la puerta con una herramienta pesada. Una vez adentro, sustrajeron una motoguadaña y una motosierra.

La maniobra fue advertida por el dueño de casa, quien junto a su hijo y un vecino persiguió a los delincuentes. Durante la huida, los autores descartaron los objetos robados y uno de ellos intentó escapar cruzando el río Chubut a nado, pero ambos terminaron detenidos por la policía pocos minutos después.

La solidez de la acusación fiscal

La Fiscalía calificó legalmente el hecho como robo simple en grado de tentativa. Para lograr la condena, el equipo fiscal presentó entre otras pruebas: El reconocimiento directo de los testigos, el hallazgo de huellas de calzado del acusado en la escena del crimen y la coincidencia entre las marcas en la puerta violentada y la herramienta secuestrada.

Sin beneficios por reincidencia

Un punto clave del acuerdo logrado por la Fiscalía es la declaración de reincidencia del condenado. Debido a que ya contaba con antecedentes penales y condenas previas unificadas, la justicia determinó que la pena de 8 meses sea de cumplimiento obligatorio dentro de un establecimiento carcelario.

Esta condición de reincidente es fundamental, ya que, según la Ley 24.660, el condenado no podrá acceder a beneficios como la libertad condicional o salidas anticipadas, debiendo cumplir la totalidad de la pena tras las rejas.