La Fiscalía de Lago Puelo investiga un caso de amenazas en contexto de violencia de género

La Fiscalía de Lago Puelo, bajo la dirección de Dra Eugenia Castro con supervisión de la fiscal Débora Barrionuevo, está investigando un grave caso de amenazas ocurrido en la localidad en el marco de una situación de violencia de género. El hecho, que tuvo lugar este lunes por la tarde, involucra a una mujer y su expareja.

A raíz de la denuncia, la justicia actuó rápidamente. El mismo lunes por la noche se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de Lago Puelo. Durante el procedimiento, se incautó un arma blanca que habría sido utilizada para cometer el delito.

Como medida de protección para la víctima, se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto del agresor hacia la mujer. Esta medida cautelar tiene una vigencia inicial de 30 días, buscando garantizar la seguridad de la persona afectada.

Este martes por la mañana, la fiscal Barrionuevo solicitó al juez que se fije una audiencia. El objetivo de esta instancia es formalizar la investigación. La causa, de acuerdo a la calificación provisoria del Ministerio Público Fiscal, será por el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma.

Si estás experimentando una situación de violencia de género o conoces a alguien que la esté sufriendo, no estás sola. Puedes acercarte a la Comisaría de la Mujer más cercana, o buscar asesoramiento comunicándote las 24 horas a la Línea 144 para recibir asistencia y contención de manera gratuita y confidencial.