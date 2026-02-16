La FECH solicitó al presidente de CAME agilizar proyectos productivos para la Comarca Andina ante la Emergencia

A través de una nota dirigida al presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la Federación Empresaria del Chubut solicitó agilizar proyectos productivos y comerciales que se habían firmado meses atrás.

La prioridad surge a raíz de la emergencia ígnea y productiva que está atravesando toda el área de la Comarca Andina.

En la misiva al presidente de CAME, Ricardo Diab, se plantea que tras la firma en diciembre pasado de los convenios para Centros Comerciales a Cielo Abierto en Trevelin, Lago Puelo y El Hoyo y teniendo en cuenta que toda la región ha sido declarada bajo estado de desastre, es preciso desarrollar políticas paliativas.

Frente a ello se solicita a la entidad empresaria que nuclea a todas las pymes del país activar en forma prioritaria las acciones que permitan, más allá de la búsqueda de los objetivos del programa, “lograr generar entusiasmo en un futuro de remediación económica de la región”.

Ante ello desde la FECH marcaron que “también se hace necesario contar con la presencia del responsable del Programa por parte de CAME, Oscar Antonione”.