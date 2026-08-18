“La Escuela y la Familia como Aliados”: Chubut impulsa una jornada pedagógica para fortalecer y acompañar las trayectorias escolares

La propuesta se desarrollará hasta el 30 de septiembre en instituciones de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de toda la provincia, con actividades orientadas a promover el compromiso compartido entre escuela, familia y comunidad.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que entre este martes 18 de agosto y el 30 de septiembre próximo, se llevará adelante la Jornada Pedagógica “La Escuela y la Familia como Aliados: Un día sin escuela es un día sin aprendizaje”. La propuesta tiene como finalidad fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, las familias y la comunidad para acompañar las trayectorias escolares de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

La iniciativa parte de la premisa de que garantizar el derecho a la educación requiere del compromiso compartido de todos los actores involucrados. En este sentido, la jornada promoverá espacios de reflexión, producción y participación que permitan abordar distintas problemáticas vinculadas a la convivencia, la asistencia escolar y la construcción de entornos educativos más inclusivos y seguros.

Tres ejes para abordar derechos y responsabilidades

La propuesta contempla tres ejes temáticos diferenciados según los niveles y modalidades educativas.

Para Educación Inicial y estudiantes de 1° a 4° grado, el trabajo estará centrado en la asistencia a la escuela como derecho y obligación, promoviendo la valoración de la escuela como espacio de aprendizaje, vínculos y desarrollo integral. A través de actividades adaptadas a cada edad, se buscará fortalecer la comprensión de la importancia de la asistencia regular y el acompañamiento familiar en el sostenimiento de las trayectorias educativas.

En 5° y 6° grado, el eje estará orientado a la prevención y abordaje del acoso escolar, con propuestas destinadas a reconocer las distintas formas de violencia entre pares, diferenciar el acoso de los conflictos cotidianos y promover el respeto, la convivencia y el ejercicio responsable de la ciudadanía digital. Asimismo, se trabajará sobre el rol de los observadores activos y la construcción colectiva de acuerdos de buen trato.

Por su parte, en el ámbito de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), la temática estará vinculada a la violencia en los vínculos, desde una perspectiva de derechos. Las actividades buscarán generar espacios de reflexión, brindar información sobre el marco legal vigente y acercar herramientas para la identificación, prevención y abordaje de situaciones de violencia.

Trabajo interdisciplinario

Desde la cartera educativa se destacó que cada institución podrá adaptar el cronograma y las actividades a su realidad particular, a partir del trabajo de los equipos directivos, supervisivos y docentes. La jornada ha sido concebida como una propuesta flexible, integrada a la planificación pedagógica y articulada con los contenidos curriculares de cada nivel y modalidad.

En este marco, se promoverá el trabajo interdisciplinario entre áreas y modalidades, favoreciendo la construcción de proyectos y secuencias didácticas que involucren activamente a los estudiantes y fortalezcan el aprendizaje significativo.

Como cierre del proceso, las instituciones educativas compartirán con las familias y la comunidad las producciones desarrolladas durante la jornada mediante diferentes formatos, entre ellos muestras, videos, podcasts, folletos, teatralizaciones y otras propuestas que permitan visibilizar el trabajo realizado y reforzar los vínculos entre la escuela y su entorno.

A través de esta iniciativa, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la construcción de comunidades educativas participativas, donde la corresponsabilidad entre escuela y familia contribuya a garantizar el derecho a la educación y el fortalecimiento de las trayectorias escolares en toda la provincia.

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