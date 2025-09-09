La Escuela Municipal de Patín Artístico continúa sus actividades con inscripciones abiertas

La Escuela Municipal de Patín, a cargo de la profesora Ingrid Vera reúne a niñas y niños de entre 4 y 17 años y continúa inscribiendo alumnos.

Las clases se dictan los lunes y miércoles en el S.U.M. de la Escuela de Nivel Inicial N° 453, ubicada sobre la calle Los Alerces, en el barrio Valle del Pirque. El grupo inicial entrena de 18 a 19 hs y el avanzado de 19 a 20. La propuesta está orientada a quienes deseen iniciarse o perfeccionarse en la disciplina en un entorno formativo.

Si bien la escuela tiene patines es preferible que cada niña y niño lleve los propios. Al tratarse de un grupo en etapa formativa la entrenadora prepara una muestra de fin año para luego planificar futuras inserciones en competencias y encuentros comarcales.