La delegación forestal de Lago Puelo concluyó la campaña de restauración con nativas productivas en la parcela forestal

La Delegación Forestal de Lago Puelo, dependiente de la Secretaría de Bosques de Chubut, realizó una nueva campaña de restauración con especies nativas productivas en la parcela forestal de la provincia ubicada en Cerro Radal. A lo largo de un mes plantó 500 plantines de ciprés de la cordillera adquiridos por la Secretaría de Bosques, y 1.000 plantines de roble pellín donados por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).

Una iniciativa sostenida 20 años

En 2005 tuvo lugar el primer ensayo con especies nativas de los bosques andino-patagónicos en ese sector que en los años 70´ había sido forestado con especies exóticas para abastecer de madera a la industria local. Este se hizo en el marco de estudios realizados por científicos del CIEFAP para poner a prueba el crecimiento del raulí y del roble pellín, plantas con potencial productivo que podrían reemplazar al pino.

Recuperar el ambiente de bosque

En vistas de que el resultado fue positivo la institución le dio continuidad a la actividad con el apoyo del centro de investigación. En la actualidad, las campañas de restauración también buscan recuperar el ambiente de bosque ya que el área fue afectada por el incendio forestal de grandes dimensiones ocurrido en 2021.