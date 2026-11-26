

Prestadores turísticos, pobladores, socios del Club Náutico Puerto Patriada y representantes de organismos municipales y provinciales compartieron experiencias sobre el uso del lago. Se acordaron planes de acción para mejorar las comunicaciones por radio VHF, ordenar el uso de la costa, difundir información meteorológica y de navegación segura, y avanzar en una solución para el uso del muelle.

En materia normativa, se informó que Prefectura Naval Argentina no tiene injerencia en el lago Epuyén por tratarse de una reserva provincial. Se recordó la obligatoriedad del uso de chaleco salvavidas y se planteó la necesidad de revisar la normativa propia de la reserva. En cuanto a las comunicaciones, se habló sobre la importancia de la radio VHF por lo que se resolvió acordar una frecuencia comunitaria y elaborar una tarjeta con frecuencias y protocolos de emergencia.

Otro eje de la jornada fue el ordenamiento de la costa y del agua. Se analizó la necesidad de agrupar actividades por sectores y de contar con un mapa de uso del lago.

Durante la primera quincena de diciembre se está planificando una jornada de primeros auxilios y, además, el Hospital Rural de El Hoyo llevará adelante un ejercicio de prevención.

El encuentro se realizó en el Camping Antiguo Vivero y participaron socios del Club Náutico Puerto Patriada, prestadores de kayak, botes a pedal y velero turístico, propietarios de cabañas, la Secretaría de Bosques del Chubut, Protección Civil de Chubut y El Hoyo, Turismo de El Hoyo y representantes de la comunidad Cárdenas.