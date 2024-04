La comunidad de El Hoyo homenajeo a los Héroes de Malvinas 

La comunidad de El Hoyo homenajeo con una emotiva y concurrida ceremonia a veteranos y a los caídos en Malvinas, la cual estuvo presidida por el intendente Cesar Salamín junto a funcionarios y referentes de instituciones locales. El acto contó con el acompañamiento del presidente del centro de veteranos de Chubut Guillermo Huircapan.

El clima obligó a trasladar el acto oficial al SUM de la escuela 734; en tanto las instituciones presentes a excepción de las escuelas, formaron parte del desfile cívico militar y una guardia de honor en reconocimiento y homenaje a los ex combatientes presentes, de El Hoyo, El Maitén, Cholila, Epuyén, Rawson y Bariloche.

Estuvieron Raúl Larenas;José Luis Campillay;Eudes Aureliano Garcia; Walter Horacio Guaymas; Armando Angel Schachtner; José Eduardo Guevara; Eduardo Hector Delgado; Abelardo Diaz; Rodolfo Soto; Luis Cuevas; Juan Carlos Julian ; Roberto Parra;Benito Miñañanco; Umar Felix Herrera; Guillermo Huircapan; Jorge Rolando Lescano.

Las palabras compartidas por ex combatientes estuvieron cargadas de emoción y homenaje y memoria viva a los caídos en Malvinas; al tiempo que coincidieron en remarcar la importancia de que el Estado y el pueblo argentino reivindique y defienda los derechos sobre la soberanía sobre Las Islas Malvinas.

Por su parte, Guillermo Huircapan, presidente de veteranos del Chubut, dijo “Ver este pueblo reunido, nos reconforta nos da esperanza lo que significó Malvinas para la parte institucional de nuestra República. Malvinas fue un factor preponderante para el regreso a la democracia. Por eso decimos que cada uno de nuestros compañeros que cayeron en batalla, estaba pariendo esta democracia que hoy vivimos y que debemos mantener; madurar como sociedad, y terminar con las antonimias; sabiendo que las fuerzas armadas por ejemplo tienen que ser motivo de orgullo de la ciudadanía… porque a ellas pertenecieron nuestros próceres y los héroes más cercanos que son los que quedaron en Malvinas, tenerlos siempre en la memoria también significa mantener esa fuerza de convicción que nos va a servir para crecer como sociedad “.

A todo esto, añadió “Malvinas no fue una aventura militar, Malvinas no solo es una causa nacional, sino es una causa regional de la patria grande, significa mucho para Latinoamérica, y hoy la tenemos usurpada nos están extirpando de nuestros recursos y están poniendo la vista sobre nuestra Antártida… países que ni siquiera son del cono sur la tienen como objetivo a futuro. Reivindicar Malvinas y a nuestros hermanos que no volvieron, es un deber moral de cada argentino bien nacido…”

El intendente Salamín, tuvo palabras de agradecimiento y reconocimiento para los Caídos en Malvinas y veteranos de guerra .” Siento una emoción muy profunda en estos días tan especiales para los argentinos nacidos y criados en esta tierra, siempre vamos a reivindicar a nuestros soldados, no sientan que están solos, siempre tenemos que estar presentes para que no se olvide a quienes lucharon por nuestra bandera. Como ciudadanos en las escuelas tenemos que replicar … para que los jóvenes se enteren que fue lo que paso, porque la guerra…. por qué se llegó a esa determinación …”

Reconocimientos

La comisaria de la mujer de El Hoyo, hizo entrega de diplomas y medallas de distinción a los veteranos de Malvinas presentes.

Finalizado el acto oficial, se dio lugar al desfile cívico militar y guardia de honor a veteranos, con la participación de Gendarmería Nacional escuadrón 35, Policías del Chubut, Bomberos Voluntarios, brigada del plan provincial y plan nacional del manejo del fuego, club de hándbol y hospital.

Posterior, las autoridades y veteranos se trasladaron al monumento de Malvinas ubicado en el ingreso al centro de la localidad, sobre Ruta 40 intersección avenida Islas Malvinas, en donde se realizó una ofrenda floral y descubrió placa alusiva a la fecha.

Presencias

Acompañaron al intendente Salamín y los veteranos homenajeados, miembros del honorable Concejo Deliberante, funcionarios de gabinete municipal, referentes de instituciones y vecinos de la localidad.

La ceremonia oficial estuvo engalanada por banderas de ceremonias de instituciones locales, entre ellas policía, bomberos voluntarios, brigada provincial, escuelas de los distintos niveles educativos, municipalidad, hospital, centro de jubilados y pensionados, grupos Scout El Hoyo