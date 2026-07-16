La Comisaría de la Familia promovió una jornada sobre derechos y prevención de las violencias hacia personas mayores en El Bolsón

Con el objetivo de generar espacios de información, reflexión y acompañamiento comunitario, la Comisaría de la Familia de El Bolsón llevó adelante la jornada denominada “Personas Adultas Mayores: Derechos, Buen Trato y Prevención de las Violencias”, una propuesta destinada a fortalecer el conocimiento sobre los derechos de este grupo etario y brindar herramientas para la prevención de situaciones de vulnerabilidad.

La actividad fue organizada a través del Área de Capacitación y Prevención de la dependencia policial, y se desarrolló en la Casa de la Cultura de la localidad, en articulación con el movimiento “Accion-ando” de Personas Mayores.

Durante el encuentro se abordaron diferentes ejes vinculados a los derechos de las personas adultas mayores, la importancia del buen trato, la identificación temprana de situaciones de violencia y los recursos disponibles para su abordaje. Asimismo, se brindó información sobre las funciones de la Comisaría de la Familia, los mecanismos de denuncia y las medidas de protección contempladas por la legislación vigente.

La jornada contó con una exposición inicial y posteriormente un espacio de diálogo e intercambio, donde las y los participantes pudieron compartir experiencias, realizar consultas y reflexionar sobre la importancia de construir ámbitos de respeto, cuidado y acompañamiento hacia las personas mayores.

Como cierre de la actividad, se realizó la entrega de folletería informativa con herramientas de orientación y canales de asistencia, con el propósito de acercar a la comunidad recursos que permitan reconocer situaciones de violencia y promover intervenciones tempranas.

La jefa de Unidad, Oficial Principal Huecho Eliana, destacó la importancia de continuar generando instancias de articulación con instituciones y organizaciones locales, fortaleciendo el trabajo preventivo y el acceso a la información como herramientas fundamentales para la protección de derechos.