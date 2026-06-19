La Comarca se prepara para una nueva Muestra de Carreras

La exposición de carreras de la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón se realizará el 20 de agosto en la sede de la UNRN. Las escuelas y familias interesadas podrán inscribirse hasta el 10 de agosto.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Sede Andina y el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de El Bolsón invitan a participar de la Muestra de Carreras 2026, un espacio destinado a conocer la oferta educativa de ambas instituciones y acercarse a la experiencia de la vida estudiantil.

La actividad se desarrollará el miércoles 20 de agosto, de 9:30 a 17:30 horas, en la sede de la UNRN ubicada en Av. San Martín 2650, en El Bolsón.

Durante la jornada habrá propuestas y actividades interactivas que permitirán explorar las distintas opciones de formación. Entre ellas, se realizarán observaciones de plantas nativas de la región, recorridos por laboratorios, charlas informativas y encuentros con estudiantes, docentes y referentes de las carreras.

Además, quienes participen podrán acceder a información sobre las modalidades de inscripción, becas, servicios estudiantiles y otros aspectos vinculados a la vida universitaria y terciaria.

La participación en la muestra es gratuita y requiere inscripción previa. Es importante destacar que la inscripción al evento no implica la inscripción a las carreras, ya que ambos procesos son independientes.

Las personas interesadas podrán reservar su lugar completando el formulario disponible hasta el 10 de agosto: https://forms.gle/APas4rr48opEhhAW7