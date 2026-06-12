La Comarca Andina presenta temporada invierno

Con un Fam Press, se promocionara este fin de semana, el destino turístico temporada invierno 2026, así lo confirmó el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Chubut, Miguel Sosa “ Armamos una acción diferente, para que periodistas de medios , vivan la experiencia en forma directa, conozcan los servicios, y puedan transmitir las ofertas de la temporada invernal”, dijo .

En ese marco la propuesta reunirá a 32 periodistas y comunicadores de distintas localidades del Chubut, Rio Negro y Santa Cruz, que recorrerán la región, sus atractivos, experimentaran las actividades y degustaran la gastronomía de identidad Comarcal.

Si bien el Cerro Perito Moreno, es una de los atractivos invierno, la Comarca Andina en esta porción magnifica de la Patagonia tiene mucho más para mostrar y ofrecer a las familias que eligen el destino para vacacionar.

Todo será difundido y promocionado durante este fin de semana con un cronograma de actividades que inicia hoy viernes y finaliza el domingo con un almuerzo en el refugio del Cerro Perito Moreno.