La charla “Apostar no es un juego” reunió a más de 1.200 estudiantes del Valle

La propuesta convocó a alumnos de escuelas secundarias de Trelew, Rawson y Gaiman. El periodista Nicolás “Cayetano” Cajg encabezó dos encuentros en el MEF para generar conciencia sobre los riesgos de las apuestas y la importancia de la prevención.

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut, llevó adelante este jueves la propuesta “Apostar no es un juego”, con el acompañamiento del Ministerio de Educación, que reunió a más de 1.200 estudiantes de establecimientos educativos de Trelew, Rawson y Gaiman.

La iniciativa se enmarca en la iniciativa del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de profundizar las políticas de prevención y generar herramientas concretas para abordar junto a los jóvenes los riesgos vinculados a las apuestas y la ludopatía.

La actividad se desarrolló en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), con dos charlas, una durante la mañana y otra por la tarde, destinadas principalmente a estudiantes de los últimos años del nivel secundario.

Experiencia de vida

Las charlas estuvieron a cargo del periodista Nicolás “Cayetano” Cajg y contaron con la moderación de Oriana Cretton. A partir de su propia experiencia, Cajg relató las consecuencias que tuvo la ludopatía en distintos aspectos de su vida y mantuvo un intercambio directo con los estudiantes sobre los riesgos de las apuestas.

Cajg sostuvo que lo que atravesó como consecuencia de esta problemática “no se lo desea a nadie”, y explicó que su experiencia personal es hoy uno de los motivos que lo impulsan a recorrer distintos lugares brindando este tipo de encuentros, especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes.

Ibarra: “Debemos concientizar a los adolescentes”

Por su parte, el presidente del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destacó la convocatoria y remarcó la decisión de profundizar este tipo de acciones en toda la provincia.

“Concientizar a los adolescentes sobre los riesgos de la ludopatía es algo que debemos hacer como Estado. Es un pedido concreto del Gobernador que trabajemos fuertemente en la prevención y que lleguemos a los jóvenes antes de que aparezca el problema”, sostuvo Ibarra.

Asimismo, señaló que el trabajo de Lotería del Chubut comprende no solamente la administración y regulación del juego oficial, sino también políticas de juego responsable, prevención y combate al juego ilegal, particularmente frente a las plataformas ilegales a las que los menores pueden acceder sin los controles establecidos.

Más de 1.200 estudiantes de Trelew, Rawson y Gaiman

La convocatoria alcanzó a 12 instituciones educativas: siete de Trelew, tres de Rawson y dos de Gaiman, con la participación de estudiantes y docentes acompañantes en ambos turnos.

El Ministerio de Educación acompañó la iniciativa como parte del trabajo que se viene desarrollando con las comunidades educativas, articulando la participación de los establecimientos y promoviendo espacios para abordar con los adolescentes problemáticas vinculadas a las apuestas y sus riesgos.

La actividad contó además con la presencia de autoridades provinciales y municipales, representantes de la comunidad educativa y equipos de Lotería del Chubut.

Con “Apostar no es un juego”, el Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo la prevención, el juego responsable y el combate a las apuestas ilegales, articulando distintas áreas del Estado y generando espacios de información y concientización destinados especialmente a los jóvenes.

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