La Casa del Chubut se prepara para el festejo por el Día del Estudiante

El evento se realizará este sábado 19 de septiembre y reunirá a jóvenes universitarios y terciarios de distintos puntos de la provincia que se encuentran en Buenos Aires. Se trata de una propuesta artística y recreativa con música y juegos, para activar redes de contacto, compañerismo y solidaridad.

La Casa del Chubut en Buenos Aires invita a los jóvenes chubutenses que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores, al festejo por el Día del Estudiante que tendrá lugar este sábado 19 de septiembre a las 18 horas en la sede de la representación oficial del Gobierno de la Provincia, ubicada en Sarmiento 1172, en el microcentro porteño.

Desde el Área de Cultura, Educación y Juventud de la Casa del Chubut, se adelantó que habrá música en vivo de la mano de Raybet y Mati Núñez, como así también se podrá disfrutar de la muestra artística “Materia del desarraigo”, que quedará inaugurada ese día con la curaduría de Valentina Chichinale, estudiante de la Tecnicatura en Producción y Gestión de las Artes de la Universidad de Buenos Aires.

La muestra forma parte del Circuito Expositivo Chubutense, una propuesta del Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, que promueve la exhibición de producciones de artistas visuales en distintos espacios culturales provinciales y en la Casa del Chubut en CABA.

“La muestra reúne artistas provenientes de diferentes localidades chubutenses, cuyas diversas miradas, lenguajes y sensibilidades construyen una exposición atravesada por diversas formas de relacionarse con aquello que dejamos atrás y con aquello que permanece en nosotros”, explicó su curadora.

A partir de una convocatoria abierta, el proyecto reúne distintas disciplinas y recorridos que encuentran un punto de encuentro en torno a una inquietud: qué se hace visible a través de la distancia y qué queda en nosotros cuando abandonamos un territorio. El desarraigo aparece así no solamente como la experiencia de partir, sino también como aquello que permanece, se transforma y adquiere nuevas materialidades.

Música para abrir el recorrido

La inauguración en Buenos Aires contará además con la participación de Raybet y Mati Núñez, artistas comodorenses cuya relación con la música comienza desde muy temprana edad y que han construido su identidad sonora a partir de distintas influencias vinculadas al sur.

El festejo reúne desde hace unos años a estudiantes universitarios, terciarios y trabajadores jóvenes de distintos puntos de la provincia que se encuentran en Buenos Aires. Se trata de una propuesta artística y recreativa con música y juegos, para activar redes de contacto, compañerismo y solidaridad.

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