La Brigada Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego celebró sus 30 años y el intendente de Lago Puelo reafirmó su acompañamiento

El intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, participó del acto conmemorativo, destacó las tres décadas de compromiso de los brigadistas, entregó una placa de reconocimiento y recordó la decisión de su gestión de donar tierras municipales para la construcción de una base propia para dicha institución federal en Lago Puelo.

En el marco del 30.º aniversario de la Brigada Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el intendente Iván Fernández, participó de la ceremonia junto a autoridades nacionales, provinciales, representantes de diversas instituciones y vecinos de la localidad.

Durante su discurso, Fernández reconoció la trayectoria y vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran la brigada, destacando su permanente compromiso con la protección de los bosques, los bienes y, fundamentalmente, la vida de las personas.

“Gracias por estos 30 años. Todos reconocemos que se han sabido ganar el respeto a través de su trabajo, no solamente de Lago Puelo, sino de toda la sociedad”, expresó el intendente, resaltando también las intervenciones de la institución en distintos puntos del país y en el exterior.

Asimismo, destacó el papel fundamental de los brigadistas frente a incendios forestales cada vez más agresivos y su constante predisposición para colaborar ante otras emergencias que afectan a la comunidad.

Un reconocimiento a tres décadas de servicio

Durante la ceremonia, el intendente Iván Fernández hizo entrega personalmente de una placa conmemorativa a Walter Jungwirtz, responsable de la Brigada Sur, en representación de la Municipalidad de Lago Puelo, como reconocimiento a sus 30 años de trayectoria, compromiso y servicio a la comunidad.

“Hoy me toca hablar como intendente, pero también lo hago como vecino de toda la vida de Lago Puelo. Y realmente estamos muy agradecidos, sentimos un fuerte compromiso de ustedes hacia la comunidad”, manifestó Fernández, quien también dedicó palabras de agradecimiento a las familias que acompañan a los brigadistas en una tarea que implica riesgos y enormes responsabilidades.

Una decisión estratégica para Lago Puelo y la Comarca Andina:

En otro tramo de su discurso, el jefe comunal recordó una importante decisión adoptada durante una de sus anteriores gestiones: La donación de terrenos de propiedad municipal al Estado nacional para posibilitar la construcción de una base propia de la Brigada Sur en Lago Puelo.

“Lo que vimos en aquel momento fue la importancia de que una institución nacional, que puede estar en cualquier lugar de la región, esté en Lago Puelo, tenga esta base en Lago Puelo, estratégicamente también para combatir los incendios en nuestra localidad y en la comarca”, señaló.

Fernández destacó que actualmente, sobre aquellos terrenos cedidos por el Municipio, se desarrolla una importante obra de infraestructura financiada con fondos internacionales, que permitirá mejorar las instalaciones y fortalecer la capacidad operativa de la institución.

Finalmente, el intendente ratificó el compromiso del Gobierno Municipal de continuar acompañando a la Brigada Sur, colaborando y realizando las gestiones necesarias ante organismos provinciales y nacionales.

La celebración de estos 30 años representó una oportunidad para reconocer la entrega de una institución fundamental para Lago Puelo y toda la Comarca Andina, reafirmando el valor del trabajo conjunto en la protección de nuestra comunidad y nuestro patrimonio natural.