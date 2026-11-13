La 39° Fiesta Nacional de la Fruta Fina de El Hoyo será los días 8, 9 y 10 de enero

En la jornada de hoy se anunció la primera fiesta popular del 2027 de la Comarca. La celebración se realizará los días 8, 9 y 10 de enero de 2027, en la localidad de El Hoyo, con el acompañamiento del Gobierno del Chubut y la colaboración del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut. Destino San Javier, Los Charros Originales, Los del Fuego y Ángela Leiva encabezarán la grilla de artistas.

Del lanzamiento participaron el titular de asuntos municipales, Víctor Candia, y el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, el intendente municipal César Salamín, junto a productores de frutas finas, prestadores turísticos, representantes de instituciones y medios de comunicación de la Comarca Andina.

Las primeras dos jornadas serán con ingreso libre y gratuito y el domingo la entrada tiene un valor de $10.000.

“Estamos felices de poder anunciar la realización de nuestra fiesta una vez más. Es un evento muy importante para para toda nuestra localidad y gracias al apoyo de la provincia podemos hacer que sea una fiesta que va a traer muchos visitantes”, destacó Salamín.

A su turno, el titular de Lotería, Ramiro Ibarra, destacó: “Tenemos un pedido muy claro del gobernador Ignacio Torres de estar presentes y acompañar a los municipios en sus fiestas populares. César es un amigo y sabemos del esfuerzo que hace para llevar adelante esta celebración tan importante para El Hoyo y toda la Comarca. Desde Lotería estamos muy contentos de ser parte de esta nueva edición, acompañando con espectáculos de primer nivel y con LoteFest, una propuesta para disfrutar en familia y seguir fortaleciendo nuestras fiestas populares”.

Artistas

La programación artística estará encabezada por Destino San Javier el viernes 8 de enero, mientras que el sábado 9 será el turno de Los Charros Originales y Los del Fuego. El domingo el cierre será con Ángela Leiva.

Además ya se encuentra abierta la convocatoria de artistas. Los interesados pueden enviar su propuesta a artistasfrutafina2027@gmail.com.

Concursos

El día sábado se realizará el sorteo de una moto 150cc además de otros 9 premios que incluyen: Smart TV, horno eléctrico, freidora de aire, set de camping, multiprocesadora, conservadora, colchón inflable y carpa de playa, ventilador de pie y reposeras.

El valor del número es de 10.000 pesos, que se podrá comprar de forma anticipada y también en el predio. Se sorteará entre los presentes el sábado 9 de enero.

La última jornada contará además con LoteFest, la propuesta de Lotería del Chubut que, bajo el lema «La suerte de encontrarnos», acompañará las fiestas populares de la provincia con espectáculos, entretenimiento y juegos con premios para el público.

Para esta jornada, el valor de la entrada será de $10.000 por persona, y podrá adquirirse a través del sitio oficial loteriadelchubut.bet.ar. Quienes adquieran su entrada podrán participar de una propuesta de juego con premios, cuyos detalles se anunciarán próximamente.

Actividades tradicionales, producción y deporte

Además de los espectáculos musicales, la fiesta tendrá el tradicional concurso de repostería, poniendo en valor la identidad productiva de la localidad.

Los productores de frutas finas tendrán la posibilidad de comercializar sus productos frescos en puestos gratuitos, fortaleciendo el vínculo entre la celebración y la producción regional.

Convocatoria a emprendedores gastronómicos

A partir de hoy ya se encuentra disponible la venta de pliegos para los puestos gastronómicos que formarán parte de la fiesta.

El pliego tiene un valor de $30.000 y puede adquirirse en el área de Rentas municipal. La presentación de ofertas se realizará en la Oficina de Producción hasta el 14 de diciembre a las 9:00 horas, mientras que la apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día a las 11:00 horas.